(VIDEO) José María Escoto Ruiz: mártir del amor y la fe

A comienzos del siglo XX, México y España fueron escenario de grandes tensiones sociales y religiosas. En ese contexto nació y vivió el beato José María Escoto Ruiz, un jalisciense cuya vida se convirtió en testimonio de fe y consagración absoluta. Maestro, periodista, esposo y luego religioso carmelita, su camino refleja la búsqueda constante de Dios en medio de los desafíos de su tiempo.
Descubre el testimonio del beato José María Escoto Ruiz trasciende el tiempo y las fronteras. Su vida teñida de humildad, sacrificio y perdón nos recuerda que la verdadera victoria del cristiano no está en sobrevivir, sino en amar hasta el extremo. Hoy, su nombre brilla entre los mártires carmelitas como signo de esperanza, ejemplo de fidelidad y llamado a vivir con la misma pasión con que él abrazó la cruz.