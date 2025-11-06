Aleteia
Las cualidades de un seminarista según el Papa León XIV

Pope Leo XIV during his weekly general audience in St. Peter's square at the Vatican on November 05, 2025.

Antoine Mekary | ALETEIA

yrodriguez - I.Media - publicado el 06/11/25
En su carta dirigida a los seminaristas, el jefe de la Iglesia católica enumera una serie de actitudes que considera "el fundamento seguro del ministerio sacerdotal"

Con motivo del 400 aniversario del seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo, en Perú, el papa León XIV, antiguo formador en esta institución, dirigió a los seminaristas una carta en la que definía las actitudes que les invitaba a cultivar. En este mensaje, hecho público el 5 de noviembre de 2025, el pontífice insiste en la libertad y la sinceridad, recordando que convertirse en sacerdote no es una forma de escapar de los problemas, sino una "entrega total de la existencia".

Tags:
papa leon xivsanta sedeseminaristas
