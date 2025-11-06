Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

La Iglesia: ¿alguna vez le has rezado a ella?

Beato Francisco Palau, Iglesia, amor, Dios, rezar

Obispado de Ibiza

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 06/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
No en la Iglesia, sino a la Iglesia... déjate guiar por el beato Francisco Palau, un carmelita perdidamente enamorado de ella y a la que se entregó totalmente.

Rezar en la iglesia es habitual; rezarle a la Iglesia, no tanto… Eso es lo que hacía Francisco Palau, un carmelita perdidamente enamorado de ella.

En su amada Iglesia, este beato español encontraba unidos a Cristo y a su “cuerpo místico”, formado por cada ser humano en comunión con Él.

El místico Palau volcó su intimidad en unos apuntes recopilados bajo el título Mis relaciones con la Iglesia.

En ellos describe sus “citas amorosas” cotidianas con Dios y sus hijos, a través de diálogos, conversaciones y otras comunicaciones como esta oración.

“¡Iglesia santa!”

“Tú eres ¡oh Iglesia santa!
la congregación de todos los ángeles y santos
bajo Cristo tu cabeza.

Hermosa mía, paloma pura, Virgen amable,
¡abre tus brazos y recibe en tus pechos
a este miserable mortal que suspira por ti,
que no puede vivir fuera de ti,
que desea verte cara a cara y sin velos!

Virgen la más bella, abre tus brazos
y recibe en ellos a este miserable mortal que te ama.

Ah, ¿qué hago yo sobre la tierra? ¿De qué sirvo?
¿Cuándo te veré sin velos?
¿Cuándo me recibirás, oh Iglesia santa, en tu virginal seno?
Sin ti yo no vivo, sino que muero.

Dios en la Iglesia

Church of Iglesia San Nicolas, Spain
Renata Sedmakova | Shutterstock

El carmelita buscó incansablemente a Dios. Y lo encontró en la Iglesia, que así se le presentó: “En tu entendimiento soy la especie de mujer; en tu fantasía, una figura; en el cielo, una realidad”.

Tras encontrar lo que buscaba, el beato se entregó totalmente a ella. En términos espirituales, el Padre Palau expresa sus esfuerzos misioneros, la persecución del anticlericalismo liberal en la España del siglo XIX, la inclinación al mal y el triunfo de la fe en Cristo.

En la Iglesia santa, Francisco Palau encontró a su Esposa y también a la Hija amada en la que el Padre se complace, como indica esta oración que reza a Jesús.

“Muero de amor por ella”

Jesús mío,
he ido a vuestro Padre y a mi Padre;
me ha mostrado su Hija unigénita
y me ha dicho: “Mi Hija muy amada es tu Hija”.

Puesto que en su eterna sabiduría así lo ha dispuesto,
yo me rindo y me sujeto…
Yo muero de amor por ella;
Vos lo sabéis, la llamo, la busco, la veo,
pero muy en obscuras.

Estoy a su servicio;
Señor Dios mío, mandadme, reveladme
lo que queréis que haga para agradarla y complacerla.
Vos sabéis que sobre el altar de la cruz
tengo por ella sacrificada mi vida, mi reposo
y todo cuanto tengo de más caro…

Místico y misionero

El beato Francisco Palau i Quer nació en Aitona, en la provincia de Lérida el año 1811. 

Tras estudiar en el seminario de Lérida, profesó en el convento de carmelitas descalzos de Barcelona, que después fue incendiado.

Francisco era el tío abuelo de santa Teresa Jornet, e influyó en la vida de la fundadora de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

El Padre Palau fue ordenado sacerdote en Barbastro y llevó a cabo una intensa actividad apostólica en Cataluña.

La continuó en Francia, donde permaneció exiliado entre los años 1840 y 1851. Vivió largos periodos de soledad y escribió varias obras.

En las islas Baleares fundó la Congregación de Hermanos y de Hermanas Carmelitas y predicó misiones populares, en las que propagó especialmente la devoción a María. Su fiesta se celebra el 7 de noviembre.

(VIDEO) José María Escoto Ruiz: mártir del amor y la fe
Te puede interesar :(VIDEO) José María Escoto Ruiz: mártir del amor y la fe
La vocación universal a la santidad que todos recibimos
Te puede interesar :La vocación universal a la santidad que todos recibimos
¿Los modales son importantes en una relación de pareja? 
Te puede interesar :¿Los modales son importantes en una relación de pareja? 
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
amor de Diosbeatificacioniglesia catolica
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día