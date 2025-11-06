En Roma, 6000 corredores celebran a los santos con alegría

El 1 de noviembre, unos 6.000 corredores participaron en una carrera por Roma organizada por el Vaticano, una forma de celebrar a los santos con alegría.

Son las 6:00 de la mañana y Roma se despierta lentamente. El sol sale sobre la basílica de San Pedro este 1 de noviembre, mientras los corredores llegan motivados. En las inmediaciones del Castillo Sant'Angelo, algunos hacen algunos ejercicios de calentamiento, mientras que otros toman un tentempié antes de salir. La salida está prevista para las 7:30.

Como cuenta Étienne, un estudiante francés de Erasmus, «hay gente de todas las edades: desde veinteañeros hasta sesentones y septuagenarios». Además de los corredores, que se agolpan cada vez más en la plaza Pío XII, también hay aficionados a lo largo de la Via della Conciliazione y a lo largo de todo el recorrido de 10 o 20 kilómetros.

Una iniciativa del Vaticano

Esta 17ª edición de la carrera está abierta a todos, creyentes y no creyentes, jóvenes y mayores. Un señor de 93 años también participó en este reto deportivo. Esta iniciativa del Vaticano, sin una dimensión espiritual importante, permitió a todos descubrir una cara joven, dinámica y festiva de la Iglesia. Blandine, una joven francesa, habla de «un testimonio misionero» para este reto deportivo.

El nombre dado a esta carrera también permite tomar distancia, especialmente después de la carrera, y ver una conexión entre el rendimiento deportivo y la vocación universal a la santidad. Cuidar el cuerpo es también cuidar el alma. Este es el estado de ánimo que los jóvenes ven a través de este desafío del 1 de noviembre. Hay una conexión con las enseñanzas del papa León XIV, quien también era muy deportista. «Y si el Papa hubiera participado en la carrera», bromean los jóvenes corredores franceses, «¡habría sido divertido!»

Basilique Saint-Pierre de Rome. Marthe Callet

¡7:30 h, salida! Se puede leer una gran determinación en la mirada de los primeros que cruzan la larga Via della Conciliazione. También se nota la alegría de las personas con discapacidad. Han podido participar personas en silla de ruedas y con discapacidad visual. La inclusión de todos, incluso de los más vulnerables, es uno de los momentos más emotivos de este evento deportivo.

Ver Roma de una manera privilegiada

A Blandine también le conmovió la dimensión peregrina de los corredores de los 20 kilómetros, que pasaban por delante de las cuatro basílicas principales.

Correr los 10 o 20 kilómetros, ya fuera de forma competitiva o no, permitía disfrutar de Roma a primera hora de la mañana, sin demasiados turistas. Eso es lo que observó Étienne al ver el Vittoriano alzarse todo blanco ante sus ojos. «Correr cuando Roma despierta», explica Jeanne, «con una preciosa luz rosada sobre el Coliseo y los Foros».

Dar una dimensión espiritual a la carrera

Hay el reto deportivo, la competitividad, el buen ambiente, la ayuda mutua, pero también está la idea de dar una dimensión espiritual a esta carrera de los santos. Jeanne cuenta a Aleteia que corría con un equipo de otras cuatro chicas. Juntas se motivaban y, cuando se hacía un poco más duro, rezaban un rosario por las almas del purgatorio y las intenciones del Papa. Jeanne también destaca que los fondos recaudados en esta carrera se donan a la Fundación Don Bosco para crear diferentes estructuras, entre ellas un orfanato.

A las 8:02, los primeros en llegar son aplaudidos por los presentes en la Via della Conciliazione. Los italianos animan con música y gritos de alegría. El ambiente era festivo. Cruzar la línea de meta ilumina los rostros enrojecidos por el esfuerzo físico y hace sonreír a todos. Los que corrieron en equipo se abrazaban felices. Esta carrera matutina es un verdadero testimonio misionero y de espíritu de equipo. Los más rápidos pudieron asistir a la misa celebrada por el Papa en la plaza de San Pedro. Un francés quedó en segunda posición en los 10 kilómetros.