El fotógrafo del Papa se despide discretamente

Tras 48 años de servicio en el Vaticano, 18 de ellos como fotógrafo oficial del Papa, Francesco Sforza se jubiló el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Su despedida estuvo a la altura de su fiel y discreto servicio al servicio de la imagen de los sucesivos pontificados

Poner al Papa en el centro de atención y, sobre todo, no acaparar la atención: aunque todos los miembros de la comunidad de trabajo del Vaticano conocían a Francesco Sforza, muy pocos fuera del Vaticano sabían el nombre de este hombre que siempre vestía traje y corbata negros, hiciera 0 o 45 grados, y que acompañaba al Papa en todas sus actividades públicas.

Francesco Sforza entró al servicio fotográfico del Vaticano en 1977, cuando el pontificado de Pablo VI llegaba a su fin en un ambiente doloroso por el deterioro físico del pontífice italiano y una actualidad violenta marcada por el secuestro y la ejecución del político Aldo Moro. El joven fotógrafo trabajó durante treinta años a la sombra del famoso fotógrafo Arturo Mari.

La precocidad y la audacia de Arturo Mari

Hasta 2007, fue el asistente de este fotógrafo que entró al servicio de los papas en 1956 y que era conocido por su fuerte personalidad, que a veces hacía tambalear los códigos tácitos del Vaticano. A los 16 años, Arturo Mari comenzó a fotografiar a Pío XII y se vio envuelto en un incidente durante el cónclave de 1958.

Deseoso de fotografiar al papa Juan XXIII, recién elegido, Arturo Mari logró forzar los sellos del cónclave, que aún estaba oficialmente en curso, pero fue detenido enérgicamente por el cardenal camarlengo, el francés Eugène Tisserant, que lo amenazó con la excomunión. Poco después, el benévolo Juan XXIII le perdonó.

Sin ser excomulgado ni despedido, Arturo Mari siguió ascendiendo hasta convertirse en el fotógrafo oficial de los papas a partir de 1977. Acompañó a Juan Pablo II en todas sus actividades y, en particular, ofreció gratuitamente a los medios de comunicación internacionales todas las fotos tomadas durante el atentado del 13 de mayo de 1981.

En ellas se ve a su discreto y joven asistente, Francesco Sforza, que no perdió la calma a pesar de lo dramático del suceso y contribuyó a documentar esta página tan dolorosa pero significativa de la historia de este pontificado. Arturo Mari, que aún vive, sigue siendo, a sus 85 años, uno de los grandes testigos del pontificado de Juan Pablo II y lo ha atestiguado gustosamente en entrevistas, conferencias y numerosos libros.

El menos visible de los Sforza.

Por el contrario, su sucesor, que asumió el cargo en 2007, siempre ha mostrado una gran discreción. Una búsqueda con el nombre «Francesco Sforza» en Google no conduce a él, sino a su famoso homónimo, que fue duque de Milán entre 1450 y 1466. Un dato curioso: otros dos Francesco Sforza fueron cardenales: uno nombrado por Pablo V en 1618 y el otro por Alejandro VII en 1657.

Estos homónimos vivieron mucho antes de la era de la imagen, pero dejaron una huella digital más fuerte que el fotógrafo de los papas. Al cubrir los últimos seis años del pontificado de Benedicto XVI, la totalidad del de Francisco y los primeros meses de León XIV, el fotógrafo oficial de los pontífices siempre ha tratado de desaparecer lo máximo posible detrás de la figura del papa.

Sería tedioso contar el número de fotos tomadas por Francesco Sforza, que asciende a varios millones, ya que cada apretón de manos da lugar a varias fotos tomadas en ráfaga. A continuación, se ponen a la venta en la página web de Vatican Media. Entre sus fotos más conocidas y emotivas se encuentra la del primer encuentro entre el entonces nuevo papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI en el helipuerto de Castel Gandolfo, el 23 de marzo de 2013.

Diez días después de la elección del pontífice argentino, por primera vez en la historia de la Iglesia, dos «hombres de blanco» se encontraban, lejos de las rivalidades fratricidas de antaño entre papas y antipapas. Hacer visible la continuidad y la unidad entre los papas era una de las misiones de su fotógrafo.



Una paciencia a toda prueba

Siempre cargado con varias cámaras colgadas al cuello con pesados teleobjetivos, Francesco Sforza demostró una paciencia a toda prueba, incluso ante condiciones meteorológicas adversas o contextos logísticos tensos. Su respeto y amor por la figura del Papa también se reflejaba en su forma de mantenerse discretamente al margen, sabiendo intuitivamente cuáles eran los momentos que no debían documentarse.

Así ocurrió cuando el papa Francisco se vistió con dificultad con sus ornamentos litúrgicos en la explanada de la basílica de San Pedro para la misa del Domingo de Ramos del 10 de abril de 2022, una de las últimas que el pontífice argentino pudo celebrar de pie en el altar.

Sin esperar al final del Jubileo, este miembro de la «familia pontificia» ha decidido retirarse discretamente y disfrutar de una merecida jubilación. «En su objetivo, manejado con tanta maestría, cabía el mundo entero. Pero él siempre se mantuvo discreto, en la sombra.

Su presencia fue crucial, sobre todo para sus compañeros de trabajo, para quienes fue un verdadero padre. Y también para todos aquellos con los que se cruzó durante casi medio siglo al servicio de los papas en el Vaticano: siempre dispuesto a ayudar, tanto si la petición urgente procedía de un superior de la Curia como de un completo desconocido», declaró el director editorial de los medios de comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, en un homenaje difundido en las redes sociales.