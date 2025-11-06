“Ave generosa”, el bello canto a María de una famosa santa 

La música de la polifacética abadesa medieval Hildegarda de Bingen continúa inspirado casi mil años después

"Ave generosa" es un bello canto a la Virgen María con letra y música de santa Hildegarda de Bingen. Aunque esta extraordinaria monja alemana lo compuso hace casi mil años, se sigue cantando y escuchando hoy.

"El Verbo celestial en ti se revistió de carne, tú eres el lirio blanco al que Dios, antes que a ninguna criatura, miró", canta a la Madre de Dios la benedictina.

"Oh bellísima y dulcísima, ¡cómo se complacía Dios en ti! Con el abrazo de su calor te rodeó y así amamantaste a su Hijo", la exalta esta Doctora de la Iglesia.

77 obras musicales

Thoom | Shutterstock

Reconocida como una de las primeras compositoras de la historia, santa Hildegarda hacía música para enriquecer el culto en el monasterio benedictino del que era abadesa. Esta influyente mujer de la Edad Media daba mucha importancia a la música, y especialmente al canto. Lo consideraba un poderoso nexo de unión entre las personas y con Dios.

A santa Hildegarda se le atribuyen 77 composiciones musicales. El portal Medieval.org distingue 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos y 7 secuencias, 2 sinfonías (virgen y viudas) y tres piezas únicas (Aleluya, Kyrie y O viridissima virga).

Ella misma recopiló sus cantos litúrgicos bajo el nombre de "Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales". Las monjas los cantaban en la liturgia de las horas cotidiana, en las fiestas de los santos, en la consagración de una capilla,…

La santa abadesa también compuso un auto sacramental alegórico titulado "El orden de las virtudes". En él, las virtudes personificadas, el alma y el diablo libran una lucha entre el bien y el mal. Desde su muerte el año 1179 en el monasterio que había fundado en Rupertsberg, cerca de Bingen, pasaron 800 años hasta que su música fue mundialmente reconocida.

Hoy sus antífonas, himnos y obras se cantan en celebraciones litúrgicas. También se interpretan en conciertos y se reproducen con gran éxito en plataformas de música en internet.

Monja polifacética

EAST NEWS

Además de compositora, santa Hildegarda de Bingen está reconocida mundialmente como mística, escritora, teóloga, científica,…

También vivía con la suficiente libertad como para aconsejar e incluso corregir a influyentes personajes de su época. A pesar de ser una mujer brillante, ella se llamaba a sí misma en sus escritos "una forma femenina pobre sin educación".

Es verdad que Hildegarda no asistió a la escuela ni a la universidad. Pero sí recibió una cuidadosa formación de Jutta von Sponheim.