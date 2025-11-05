Sobre la inmigración, el Papa invita a una “profunda reflexión”

El Papa León XIII respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la situación migratoria en Estados Unidos, haciendo un llamado a la “profunda reflexión” a la luz del Evangelio de Mateo e instando a que se respeten los “derechos espirituales” de los migrantes.

El Papa León XIII respondió a la pregunta de un periodista, citando el Evangelio y advirtió seremos juzgados por cómo recibimos al extranjero

El Papa aprovechó nuevamente su partida de Castel Gandolfo para su "día de descanso" del martes como una oportunidad para una breve conferencia de prensa, saludando a los fieles y periodistas fuera de las puertas.

Además de la situación migratoria en Estados Unidos, también habló del aumento de las tensiones con Venezuela, la situación en Oriente Medio, la dignidad de los trabajadores a raíz del derrumbe de una torre en Roma y el juicio de Marco Rupnik, un sacerdote acusado de abuso espiritual y sexual contra varias mujeres.

Puedes ver los 6 minutos de la conversación a continuación. Habla en inglés sobre la situación de la inmigración, a partir del minuto 3:30 aproximadamente.

Inmigración

Se preguntó al Santo Padre acerca de los migrantes detenidos en Estados Unidos y la posibilidad de que realizaran una "comunión espiritual" al no poder recibir la Eucaristía.

El Papa respondió diciendo que, "en primer lugar", el papel de la Iglesia es "predicar el Evangelio", señalando que recientemente el Evangelio proclamado en la Misa fue el capítulo 25 de Mateo, "en el que Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará: '¿Cómo recibieron al extranjero? ¿Lo recibieron y le dieron la bienvenida o no?' Y creo que es necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo".

Continuó:

Muchas personas que han vivido muchos años sin causar problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora. También deben tenerse en cuenta los derechos espirituales de las personas detenidas, e invito a las autoridades a que permitan a los agentes pastorales atender sus necesidades. Muchas veces han estado separadas de sus familias y nadie sabe lo que ocurre.

Padre Rupnik

Un reportero de EWTN habló sobre la situación del caso Rupnik, específicamente sobre los lugares donde su obra aún se exhibe a pesar de las acusaciones en su contra.

El Papa respondió que se trata de un asunto del que el Vaticano está al tanto. Acto seguido, señaló que los jueces para el juicio han sido nombrados recientemente. (El Dicasterio para la Doctrina de la Fe anunció hace unas semanas el nombramiento de cinco jueces para el juicio canónico del 9 de octubre de 2025).

«Los procesos judiciales son largos», dijo el Papa. «Sé que es muy difícil para las víctimas pedir paciencia, pero la Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas. El principio de presunción de inocencia también rige dentro de la Iglesia, y espero que este juicio, que apenas comienza, pueda brindar claridad y justicia a todos los involucrados».

Venezuela

Hablando en italiano, el Papa respondió a una pregunta sobre las tensiones en torno a Venezuela, que el periodista describió como una nueva "Guerra Fría".

Si bien reconoció el derecho de un país a "tener un ejército para defenderse y construir la paz", el Papa expresó su preocupación por esta situación, diciendo que acababa de leer un informe al respecto minutos antes. "Creo que no podemos vencer con la violencia. Lo importante es buscar el diálogo y encontrar la manera adecuada de resolver los problemas que existen en cada país".

Oriente Medio

Respecto a Oriente Medio, el Papa expresó una cautelosa esperanza y aliento:

Gracias a Dios, al menos tenemos la primera parte del acuerdo de paz que avanza. Es muy frágil, tienes razón, debemos encontrar la manera de pasar a la segunda fase, el tema del gobierno, cómo garantizar los derechos de todos los pueblos. El tema de Cisjordania y los asentamientos es realmente complejo. Debemos intentar trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos.

El Vaticano anunció el martes que, a finales de esta semana, el jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas será recibido por el papa León XIV.