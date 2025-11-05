San John Henry Newman da esta visión del purgatorio

En lugar de un fuego purificador, san John Henry Newman nos presenta el purgatorio como un lago mientras nos envuelven los brazos de los ángeles

El 38º Doctor de la Iglesia, san John Henry Newman, anglicano convertido al catolicismo y maestro de la vida espiritual, escribió una impresionante cantidad de brillantes obras teológicas. ¡Una edición de las obras completas de Newman abarca 31 volúmenes! Y en ellas encontramos su idea sobre el purgatorio.

Sus predicaciones y sus conocimientos teológicos son extraordinariamente ricos y dan testimonio de un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la sabiduría.

Encontramos que la sabiduría es "resplandeciente e imperecedera" y que "es fácilmente percibida por quienes la aman y encontrada por quienes la buscan" (Sab 6, 12). Newman buscó la sabiduría, tratando de sondear las profundidades del misterio, buscando conocer a Dios y percibir sus designios en todas las cosas.

La búsqueda cristiana de la sabiduría no es como intentar ganar en Jeopardy. La sabiduría no es simplemente conocer una serie de datos, por sorprendente que sea la amplitud de ese conocimiento. La sabiduría consiste en la integración de todas las cosas en el plan de Dios. Para el cristiano, la sabiduría significa comprender cómo obra Cristo, redimiendo y amando.

Newman, el poeta

Newman no solo era un maestro de teología, sino también un poeta dotado. En su poema "El sueño de Gerontius", narra el viaje de un alma tras la muerte. El poema comienza con la muerte de Gerontius y luego narra su experiencia al comparecer ante el tribunal de Cristo.

Guiado por su ángel de la guarda, a lo largo del poema Gerontius se ve fortalecido por las oraciones de un sacerdote (que le atendió en su lecho de muerte) y de sus amigos.

El poema tiene éxito porque aborda la pregunta que toda persona debe hacerse: ¿qué será de mí cuando muera? Para Newman, la respuesta está guiada por la sabiduría: todas las cosas alcanzan su perfección en Cristo.

Por supuesto, no todo el mundo lo ve así. La época victoriana de Newman estaba plagada de nihilismo y oscuridad. No era tan diferente de la nuestra.

En su poema, Newman sitúa a los demonios en una sala de tribunal. Cuando Gerontius pasa, los oye burlarse de Cristo. Los demonios dicen:

"La virtud y el vicio,

La pretensión de un sinvergüenza, Todo es lo mismo;

¡Ja, ja! El temor al fuego del infierno, a las llamas venenosas, es la excusa de los cobardes".

¿Por qué vivir bien? ¿Por qué luchar por una vida santa? Según los demonios, las personas de fe se consuelan con historias sobre la vida después de la muerte porque tienen demasiado miedo de enfrentarse a cualquier otra cosa.

Llaman al relato cristiano sobre la vida después de la muerte «la súplica de un cobarde». El ángel de la guarda de Gerontius lo consuela, ofreciéndole palabras tranquilizadoras contra los gritos de los demonios.

"Te envuelvo"

Renata Sedmakova-Shutterstock

El poema pone de manifiesto la tensión de la vida en este lado de la eternidad. Como dice San Pablo, "ahora vemos como en un espejo, de manera oscura" (1 Cor 13, 12). Ahora no vemos todas las cosas con claridad. Pero las veremos.

Esta es la enseñanza cristiana. En la vida venidera, en la vida de la hueste celestial, nos regocijaremos al ver a Dios cara a cara. Nuestra visión será completa.

Sin embargo, para estar preparados para tal visión, nuestras almas deben ser purificadas. Esta es la enseñanza católica del purgatorio. Para estar preparados, los efectos persistentes de nuestros pecados deben ser lavados. El Catecismo lo expresa así:

"Todos los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero aún imperfectamente purificados, tienen asegurada la salvación eterna; pero después de la muerte pasan por una purificación, para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo" (CEC, 1030).

Aunque algunos han especulado que la acción purificadora del purgatorio será como una purificación por el fuego, Newman prefería la imagen del bautismo, es decir, la del lavado.

En las últimas estrofas del poema, Gerontius llega a la orilla de un lago, que es la visión que Newman tiene del purgatorio. El ángel de la guarda de Gerontius le dice:

"Suave y gentilmente, alma querida y rescatada,

ahora te envuelvo en mis amorosos brazos,

y, sobre las aguas penales, mientras fluyen,

te sostengo, te bajo y te abrazo".

Para las almas del purgatorio, este es un momento de esperanza. Esperan ansiosas la mañana, cuando, lavadas de las manchas del pecado, serán acogidas en el cielo. Su canto está marcado por la confianza en la misericordia de Dios y el anhelo de entrar en "las cortes de la luz". Una vez más, el ángel de la guarda le asegura a Gerontius:

"Los ángeles, a quienes se les ha encomendado la tarea,

te cuidarán, te nutrirán y te arrullarán mientras yaces;

y las misas en la tierra y las oraciones en el cielo

te ayudarán ante el trono del Altísimo".

¡Gerontius no está solo! La comunión de los cristianos en su peregrinación terrenal y las oraciones de los santos en el cielo lo sostienen, mientras es lavado y preparado para atravesar la puerta del cielo.

Cambiando nuestro dolor ahora

New Africa | Shutterstock

Aunque esta charla pueda parecer una locura para algunos, es el corazón de la sabiduría cristiana. Con su sufrimiento y muerte, Jesús ha cumplido la obra de nuestra redención. La gloria de la cruz es que, aquí y ahora, y en la vida venidera, todo dolor y tristeza pueden transformarse. Seremos sanados al conformarnos a la cruz de Jesús.

Los cristianos no nos afligimos como los demás. Llenos de la esperanza que nos ofrece la sabiduría, esperamos con ilusión el día en que Cristo resucite a nuestros seres queridos que han fallecido. Que esta esperanza anime nuestras oraciones por los difuntos y nos ayude a vivir aquí y ahora para lo que está por venir.