(VIDEO) Daddy Yankee vuelve a la música, integrando la fe

Tras el bullicio de los conciertos, ¿el silencio de la oración? Eso parece ser lo que Daddy Yankee, el mundialmente famoso cantante de reguetón, eligió como camino de vida. "Durante mucho tiempo, intenté llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar. Intenté encontrarle sentido a mi vida. A veces parecía muy feliz, pero algo me faltaba", compartió el cantante con su público cuando dejó la escena musical.
El hombre con 51 millones de seguidores en Instagram lanzó un nuevo álbum que es una referencia directa a la Biblia.