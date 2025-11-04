Aleteia
separateurCreated with Sketch.

San Ezequiel Moreno: esperanza para quienes enfrentan el cáncer

EZEQUIEL MORENO

Public domain

Daniel Esparza - publicado el 04/11/25
Después de la muerte de san Ezequiel Moreno comenzaron a difundirse los primeros informes sobre curaciones por su intercesión especialmente pacientes con cáncer

En un tranquilo convento de Monteagudo, España, san Ezequiel Moreno exhaló su último aliento el 19 de agosto de 1906. El dolor que puso fin a su vida —el cáncer— se convertiría más tarde en la razón por la que muchos acuden a él en busca de consuelo y curación. Misionero, obispo y padre espiritual, ahora es venerado como santo patrón de los que padecen cáncer, un título que nace de su propio sufrimiento y de su intercesión en la vida de los demás.

Una vida santa

Ezequiel Moreno nació en 1848 en Alfaro, un pequeño pueblo de la región española de La Rioja. A los 17 años ingresó en la orden de los agustinos recoletos en Monteagudo, abrazando una vida de oración, sencillez y celo misionero.

Enviado a Filipinas en 1871, pasó 15 años llevando el Evangelio a comunidades remotas, atendiendo tanto su fe como sus enfermedades. Más tarde, viajó a Colombia, donde trabajó incansablemente para reconstruir las misiones de la Orden y finalmente fue nombrado obispo de Pasto.

Quienes lo conocieron hablaban de su incansable compasión. Visitaba a los enfermos, consolaba a los pobres y nunca dudaba en hablar de la esperanza que se encuentra en Cristo. Incluso cuando el cáncer consumía su cuerpo, soportó su enfermedad con paz, viendo su sufrimiento como una forma de unión con el propio Cristo.

"El dolor puede ser una escuela de amor», le dijo una vez a un amigo, «cuando se ofrece con fe".

Las curaciones de cáncer

Fue después de su muerte cuando comenzaron a difundirse los primeros informes de curaciones por su intercesión, especialmente entre pacientes con cáncer. La más extraordinaria de estas historias proviene de Colombia, donde una mujer llamada María Jesús Ñáñez se curó de un cáncer de mama terminal después de rezarle en 1986. Los médicos no pudieron explicar su recuperación. Años más tarde, la Iglesia reconocería su curación como el milagro que confirmó su canonización por San Juan Pablo II en 1992.

Hoy en día, su legado continúa en lugares como la Fundación San Ezequiel Moreno (FUSEM) en Colombia, apoyada por ARCORES, la Red de Solidaridad Agustino-Recoleta. La fundación proporciona alimentos, medicinas y atención espiritual a los enfermos de cáncer y a sus familias, encarnando de forma tangible el espíritu de compasión del santo.

El ejemplo de San Ezequiel resuena profundamente en un mundo en el que el cáncer sigue siendo una cruz diaria para millones de personas. Su vida nos recuerda que la santidad no se vive al margen del sufrimiento, sino a menudo a través de él. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica,

"Con su pasión y muerte en la cruz, Cristo ha dado un nuevo sentido al sufrimiento: a partir de ahora, puede configurarnos con él y unirnos a su pasión redentora" (CEC 1505).

La oración para pedir su intercesión

En su festividad, el 19 de agosto, la Iglesia reza:

"Padre, te damos gracias por habernos dado a San Ezequiel Moreno, modelo de fidelidad al Evangelio y pastor según tu corazón. Por su intercesión, que vivamos con alegría nuestro testimonio cristiano y te sirvamos a ti y a los demás con amor generoso".

Para aquellos que recorren el difícil camino de la enfermedad, San Ezequiel sigue siendo un compañero valiente, un recordatorio de que, incluso ante el dolor, la fe puede encender la curación, la esperanza y el silencioso triunfo del amor.

Tags:
canceresperanzasantosvida
