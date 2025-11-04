Aleteia
Oración humilde y vida sacramental están detrás del arte sacro de IKNU

iknu

Courtesy of Bernardo Ramonfaur Garza

Carlos Zapata - publicado el 04/11/25
Un artista mexicano dirige el taller donde se producen los curiosos trabajos dedicados a Dios. Una labor de equipo que busca “unir el oficio artístico con la dimensión espiritual y creativa”. Apuntalan su éxito en la formación, pero lo alimentan con los sacramentos de la Iglesia

Los conocen en redes sociales como IKNU y son los creadores silenciosos de llamativas piezas religiosas que retratan a los más variados santos de la Iglesia Católica. Pero pocos saben quiénes están detrás del taller de arte sacro contemporáneo que les da vida a sus maravillosas obras.

arteculturatestimonio
