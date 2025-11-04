Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

¿Cómo llamar a María? La aclaración del Vaticano sobre sus títulos

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Virgin Mary

Renata Sedmakova | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 04/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El documento Mater Populi Fidelis (Madre del Pueblo Fiel), publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está dedicado a aclarar ciertos títulos atribuidos a la Virgen María

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó el 4 de noviembre de 2025 la nota doctrinal Mater Populi Fidelis, dedicada a ciertos títulos atribuidos a la Virgen María, en particular los de "corredentora" y "mediadora". El texto, de aproximadamente veinte páginas y de marcado carácter teológico, busca clarificar la posición del Magisterio sobre el estatus y el papel de María, recordando que, según la fe católica, °solo Dios puede conceder la gracia". El documento, redactado durante el pontificado del Papa Francisco y aprobado por León XIV, fue presentado en Roma en una conferencia interrumpida por las intervenciones de un activista italiano, síntoma de los enfrentamientos que estos temas siguen provocando entre diversos grupos católicos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
doctrinasanta sedevirgen maria
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día