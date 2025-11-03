Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) San Carlos Borromeo: defensor de la Iglesia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 03/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La historia de san Carlos Borromeo no es solo la de un arzobispo valiente, sino la de un pastor que enfrentó la violencia con perdón y la oposición con oración.

En el siglo XVI, cuando la Iglesia atravesaba una de sus crisis más profundas a causa de la Reforma protestante, surgió una figura destinada a renovar la fe desde sus cimientos: san Carlos Borromeo. Hijo de una familia noble y poderosa, pudo haber vivido entre privilegios y honores, pero eligió el camino del servicio, la oración y la reforma espiritual.

Su vida fue un testimonio de oración, humildad y entrega total a Dios, y su fortaleza brilló con más intensidad justo cuando intentaron apagarla con un disparo.

Descubre el valiente testimonio de San Carlos Borromeo y su incansable defensa de la Iglesia.

(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios
Te puede interesar :(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios
Prepararnos para la vida eterna como san Carlos Borromeo
Te puede interesar :Prepararnos para la vida eterna como san Carlos Borromeo
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día