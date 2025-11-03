Aleteia
León XIV ora por el alma del Papa Francisco

pope-leo-xiv-basilica-st.-mary-major-tomb-of-pope-francis

Vatican Media

I.Media - publicado el 03/11/25
Cada año, en los días posteriores al Día de los Fieles Difuntos, el Papa celebra una Misa en el Vaticano por todos los cardenales y obispos fallecidos en los últimos doce meses. Este año, la lista incluyó al Papa Francisco

"Sí, podemos cantar: 'Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana que muere en cuerpo y alma'", declaró el Papa León XIV el 3 de noviembre de 2025, durante la Misa de Réquiem por el Papa Francisco y por todos los cardenales y obispos fallecidos ese año. Más de seis meses después del fallecimiento del Papa argentino, su sucesor oró por su alma, recordando que había "vivido, dado testimonio y enseñado" la esperanza cristiana de la vida eterna.

Tags:
difuntosmisapapa leon xiv
