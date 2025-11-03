Detrás de cada división política se encuentra el “rey”

Cuando las personas no pueden llegar a un acuerdo y, en cambio, se obstinan en la división oponiéndose más que nunca entre sí, hay un agente oculto detrás

Aunque sin duda hay causas humanas detrás de cada disputa política, no se puede negar que hay un ser espiritual que se deleita al ver a las personas señalarse unas a otras con el dedo y sembrando división.

La división es el terreno de juego del diablo, y eso no debería sorprendernos. La palabra "diablo" proviene del griego diabolos, que puede traducirse como "dividir", "separar" o, más literalmente, "lanzar contra".

Es una táctica que se puede ver ya en el libro del Génesis. La serpiente del jardín fue capaz de interponerse entre Adán y Eva, no solo enfrentándolos a Dios, sino también enfrentándolos entre sí.

Dios se acercó a ellos y les preguntó qué había pasado:

"El hombre respondió: 'La mujer que tú pusiste aquí conmigo me dio fruto del árbol, y yo lo comí'. Entonces el Señor Dios preguntó a la mujer: '¿Qué es lo que has hecho?' La mujer respondió: 'La serpiente me engañó, y yo lo comí'" (Génesis 3, 12-13).

El arma principal de Satanás

El Papa Francisco habló a menudo sobre esta táctica del diablo, refiriéndose directamente a ella en un discurso dirigido a los participantes en un seminario para obispos en territorios de misión.

"Las divisiones son un arma muy útil que el diablo utiliza para destruir la Iglesia desde dentro. Tiene dos armas, pero la principal es la división… Por favor, luchad contra la división, porque es una de las armas que el diablo utiliza para destruir la Iglesia local y la Iglesia universal".

Sin embargo, esto no solo se aplica al ámbito eclesiástico. El diablo se deleita en causar división en cualquier ámbito en el que las personas deban llegar a un compromiso.

La política se ha convertido en uno de los mayores "campos de juego" del diablo en los últimos años, ya que le ha resultado fácil convencer a ambas partes de que se mantengan firmes en sus opiniones.

En última instancia, esto conduce a la guerra, como señaló el Papa Francisco.

Jesús, por otro lado, desea la unidad.

"No solo ruego por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno". (Jn 17, 20-22)

Armonizar las diferencias

Dios no quiere vernos pelear entre nosotros, sino ser un todo unificado en todos los aspectos de nuestra vida. Esto no significa que Dios elimine nuestras diferencias, sino que encuentra formas de armonizar nuestras diferencias, del mismo modo que una orquesta utiliza diferentes instrumentos para producir un sonido armonioso.

Lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás y darnos cuenta de lo que está pasando, y estar dispuestos a comprometernos para sanar las heridas de la división.