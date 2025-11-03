3 formas brillantes de construir un mejor matrimonio

Todos queremos un matrimonio feliz, pero ¿cómo podemos darle prioridad cuando la vida se vuelve ajetreada? Estas tres ideas probadas y comprobadas pueden ser de ayuda

Incluso en un matrimonio feliz, es fácil que los cónyuges empiecen a sentirse como compañeros de piso o "barcos que se cruzan en la noche" a medida que la vida se vuelve más ajetreada. ¿Y cuándo no es ajetreada la vida? La buena noticia es que existen algunas formas que te ayudarán con eso.

Queremos tener un matrimonio feliz. Sabemos que necesitamos pasar tiempo juntos. Pero, ¿cómo podemos sacar tiempo para ello? Recientemente se han descubierto tres cosas que realmente pueden marcar la diferencia en un matrimonio.

1 6 horas mágicas

Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Quizá la explicación más clara sobre este punto sea la que ofrece el Instituto Gottman.

La idea es que se puede construir una gran relación dedicándole unas seis horas a la semana de forma intencionada. Los psicólogos lo llaman "las seis horas mágicas".

Esto es exactamente lo que hay que hacer en esas seis horas:

Despedidas: las parejas felices se esfuerzan por averiguar algo que le haya sucedido a su pareja ese día antes de despedirse por la noche. El objetivo es hacer preguntas y conocer las cosas emocionantes y no tan emocionantes del día de tu pareja. 10 minutos a la semana (2 minutos al día x 5 días laborables).

Aprecio y admiración: utiliza un diario de admiración para anotar algo pequeño que te llame la atención y relacionarlo con un rasgo que admires de tu pareja. Esto prepara tu mente para ver los rasgos positivos de tu pareja, en lugar de centrarte en los negativos, y también hace que tu pareja se sienta valorada. 35 minutos a la semana (5 minutos al día x 7 días).

Reencuentros: cuando vuelvas a ver a tu pareja al final del día, compartan un abrazo y un beso que dure al menos seis segundos. El beso de seis segundos es un ritual de conexión que vale la pena al volver a casa. Después, tengan una conversación para reducir el estrés durante al menos 20 minutos. 1 hora y 40 minutos por semana (20 minutos al día x 5 días laborables)

Afecto: Asegúrense de abrazarse antes de dormir (abrazándose o dándose un beso de buenas noches). Piensen en estos momentos de afecto como una forma de liberar el estrés menor que se ha acumulado a lo largo del día. 35 minutos por semana (5 minutos al día x 7 días)

Cita nocturna: durante la cita, hagan preguntas abiertas y concéntrense en prestarse atención mutuamente. Este importante "tiempo para nosotros" es una forma relajante y romántica de mantenerse conectados. Dos horas una vez por semana.

Reunión sobre el estado de la relación: dedicar solo una hora a la semana a hablar sobre los aspectos que les preocupan de la relación da a las parejas la libertad de expresar sus miedos y preocupaciones de una forma que les hace sentir escuchados y queridos, en lugar de sentirse ignorados. Una hora una vez por semana.

Parece mucho, pero en realidad es solo alrededor del 5 % de tu tiempo. ¡Vale la pena la inversión para construir un matrimonio sólido y feliz!

2 El curso Alpha para matrimonios

Este maravilloso curso en línea en formato de video os ayudará a ti y a tu pareja a tener conversaciones interesantes y a conoceros mejor.

Se toma una sesión por semana y también puedes buscar alguna parroquia que tenga disponible este estupendo curso o cualquier proyecto similar.

A diferencia de otros recursos sobre el matrimonio, el curso Alpha no es nada cursi. Es inteligente, sabio, agradable e increíblemente bien hecho.

3 Citas nocturnas regulares

Sin duda, las parejas necesitan citas nocturnas regulares. Lo ideal es una vez a la semana, pero incluso una vez al mes es mejor que nada.