¿Será Tomás de Kempis canonizado algún día como santo?

Se afirma que La imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis, es el libro devocional católico más influyente después de la Biblia. El libro ha sido leído por muchos santos diferentes, como San Ignacio de Loyola, Santo Tomás Moro, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux.
Además, el libro también ha sido leído por figuras históricas como John Newton, Vincent Van Gogh, Dietrich Bonhoeffer y Oscar Wilde.
Aunque el libro ha sido extremadamente influyente y se considera que contiene una gran cantidad de lecciones espirituales, el autor, Tomás de Kempis, nunca ha sido canonizado como santo.
¿Por qué?
Una vida santa
Nacido en Alemania, Kempis, según la Enciclopedia Católica, «solicitó su admisión entre los Canónigos Regulares de Windesheim en el Monte Santa Inés, cerca de Zwolle, monasterio del que su hermano Juan era entonces prior».
Fue ordenado sacerdote en 1413 y elegido subprior en 1429. Durante este tiempo instruyó a los novicios y realizó una gran labor como copista.
También compiló La imitación de Cristo, que originalmente contenía diversas instrucciones para sus novicios.
Kempis vivió una larga y santa vida, falleciendo a la edad de 90 años en 1471.
Preguntas sobre su muerte
Varias fuentes afirman que se inició un proceso para su canonización, pero que los responsables de la Iglesia tenían dudas sobre su muerte.
UCatholic - página en inglés - ofrece la siguiente narración:
"El camino de Tomás hacia la santidad se vio inesperadamente truncado cuando su cuerpo fue exhumado 200 años después de su muerte. Según la tradición, se descubrieron marcas de arañazos en el interior de su ataúd, junto con astillas bajo sus uñas, lo que sugiere que pudo haber sido enterrado vivo. Según se informa, la Iglesia dudó, razonando que ningún santo lucharía tan desesperadamente contra la muerte en lugar de aceptarla de buen grado, y finalmente se abandonó su causa de canonización".
Esta información a veces se considera una leyenda sin fundamento histórico.
Es posible que el Vaticano reabra su causa y se lleve a cabo una investigación completa para descubrir la verdad sobre este asunto.
Si eso nunca ocurre, la única forma de saberlo será cuando (con suerte) lleguemos al cielo y podamos ver a Kempis con nuestros propios ojos.
Puede que nunca sea un santo "oficial" en la tierra, pero Dios lo conoce y sabe la gran labor que realizó durante su vida. Sin duda, eso no pasará desapercibido.