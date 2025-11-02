Aleteia
separateurCreated with Sketch.

El Papa invita a visitar los cementerios y reflexionar sobre la promesa de vida eterna

ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

I.Media - publicado el 02/11/25
Después de presidir ayer una misa con motivo del Día de Todos los Santos, el Papa León XIV dedicó su catequesis del Ángelus del domingo a la conmemoración de los fieles difuntos, que tradicionalmente se celebra el 2 de noviembre

"Que esta visita al cementerio, donde el silencio interrumpe el frenesí de la actividad, sea para todos nosotros una invitación al recuerdo y a la espera", dijo León XIV durante el Ángelus el 2 de noviembre de 2025, día cristiano de oración por los difuntos. Por la tarde, el Papa se dirigirá al cementerio Verano de Roma para celebrar la Misa de Difuntos a las 16:00 horas.

