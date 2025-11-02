Cuatro lecciones de una joven que luchó por su vida tras un ataque de tiburón

Quiere demostrarle a Dios que ha concedido un milagro a la persona correcta

Lulu Gribbin, de Alabama, jamás olvidará el verano que cambió su vida para siempre. Ella, su madre y su hermana gemela planeaban pasar unos días tranquilos en la playa con amigos, pero sus planes se convirtieron en una verdadera tragedia.

Fue atacada por un tiburón

Ella y su amiga jugaban en el agua, cerca de la orilla, cuando Lulu fue atacada por un tiburón. Al principio, la niña no entendía por qué su amiga gritaba histéricamente. Ella misma no vio al peligroso animal; instantes después, solo vio su sombra. Tampoco sintió la mordedura. Comenzó a nadar con todas sus fuerzas y, al sacar el brazo izquierdo del agua, se horrorizó al darse cuenta de que ya no lo tenía.

Lulu recibió primeros auxilios de inmediato y fue trasladada al hospital en ambulancia, donde permaneció más de dos meses y fue sometida a varias cirugías. Debido a complicaciones, los médicos también tuvieron que amputarle la pierna derecha.

Cuatro reflexiones de una joven

Con una gran fuerza de voluntad, la joven de 16 años superó todos los obstáculos del tratamiento. Aunque tuvo que adaptarse a una nueva realidad, vive la vida al máximo. Además, su deseo es cambiar el mundo para mejor.

En su perfil de Instagram, Lulu compartió cuatro lecciones que aprendió en un año y que la transformaron profundamente:

"Siento gratitud: estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. Siempre han sido mi apoyo. Gracias a todos los que me han apoyado. No estaría donde estoy sin ustedes. Sonríe siempre y anima a los demás: nunca sabes por lo que está pasando otra persona. Lo mínimo que puedes hacer es sonreír y alegrarle el día. Vive la vida al máximo: la vida es preciosa, sé tú mismo y confía en ti mismo. El mañana no está garantizado para nadie, ¡aprovechemos al máximo el día mientras estemos aquí! Apóyate en Dios: Él nunca cambia, era el mismo ayer, lo es hoy y lo será mañana, así que acude a Él"

"Sé que Dios ha decidido salvarme "

Esta joven está trabajando para que las autoridades implementen un sistema especial que alerte a los bañistas sobre el peligro de los ataques de tiburón. También fundó la Fundación Lulu Strong, cuyo objetivo es brindar a las personas amputadas acceso a los dispositivos más novedosos lo antes posible.

Sigue siendo una atleta entregada. Le encanta jugar al golf, practicar esquí acuático y correr con ayudas adaptadas a sus prótesis de brazos y piernas. Su mayor deseo es competir algún día en los Juegos Paralímpicos. Con el gran apoyo que recibe, sin duda lo conseguirá.

Cuando Lulu apareció recientemente en un programa de televisión, al preguntarle el presentador de dónde sacaba fuerzas, respondió: "Sé que cuento con un gran apoyo, así que quiero seguir mejorando, no solo por mí, sino también por ellos, para demostrarles que todo es posible. Y simplemente sé que Dios decidió salvarme, así que quiero demostrarle que él favoreció un milagro para la persona indicada".

Que las poderosas palabras de la joven nos acompañen en los momentos en que nos sintamos deprimidos, apáticos, incapaces, solos...