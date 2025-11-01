León XIV proclamó al Cardenal Newman “Doctor de la Iglesia”

"Ruego para que la educación católica ayude a todos a descubrir su vocación a la santidad", declaró el Papa León XIV en la Misa de Todos los Santos celebrada en la Plaza de San Pedro el 1 de noviembre de 2025. Durante esta liturgia, que también clausuró el Jubileo del mundo educativo, el pontífice proclamó a San John Henry Newman (1801-1890) "Doctor de la Iglesia" y copatrono de las escuelas católicas. Inspirándose en la figura del antiguo anglicano convertido al catolicismo, delineó las principales misiones de la educación católica en un mundo amenazado por el nihilismo y la desigualdad.

En la Solemnidad de Todos los Santos, el Papa León XIV nombró Doctor de la Iglesia y copatrono de las escuelas católicas a san John Henry Newman

Esta mañana, los miles de fieles que se dirigían a la Plaza de San Pedro pudieron contemplar el inmenso retrato del Cardenal John Henry Newman expuesto en la fachada de la basílica. En la Solemnidad de Todos los Santos, que celebra a todos los santos, el Papa León XIV tuvo un gesto singular al inicio de la celebración, ya que el título de "Doctor de la Iglesia" había sido ostentado hasta entonces solo por 37 católicos: santos que realizaron una importante contribución teológica y espiritual a la doctrina católica.

Tras escuchar la biografía del Cardenal Newman, un intelectual y sacerdote anglicano convertido al catolicismo, el Papa pronunció estas palabras en latín: "Nosotros, aceptando el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles en todo el mundo, habiendo tomado el consejo del Dicasterio para las Causas de los Santos, habiendo reflexionado largamente y habiendo llegado a una convicción plena y firme, con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a San John Henry Newman Doctor de la Iglesia Universal".

Entre la multitud que recibió la proclamación con entusiastas aplausos se encontraba el viceprimer ministro británico, David Lammy. El arzobispo anglicano de York, Stephen Geoffrey Cottrell, también estuvo presente. Hasta la toma de posesión en enero de la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, él es la máxima autoridad dentro de la Iglesia de Inglaterra.

El Papa acogió con beneplácito la presencia de esta delegación de la Iglesia de Inglaterra, que llegó pocos días después del histórico encuentro de oración celebrado en la Capilla Sixtina con el rey Carlos III, Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra. "Desde el Cielo, [San John Henry Newman] acompaña a los cristianos en su camino hacia la plena unidad», afirmó el jefe de la Iglesia Católica.

Newman, el nuevo codirector de las escuelas católicas

En su homilía, León XIV justificó la fecha de esta proclamación recordando que el 1 de noviembre marca la conclusión del Jubileo del mundo de la educación de este año. "La imponente estatura cultural y espiritual de Newman servirá de inspiración a las nuevas generaciones con corazones sedientos de lo infinito", afirmó el pontífice estadounidense, nombrando además al médico británico copatrono de las escuelas católicas, junto con Santo Tomás de Aquino.

La Iglesia católica cuenta con la red educativa más grande del mundo: más de 231.000 colegios y universidades católicas en 171 países, a los que asisten cerca de 72 millones de estudiantes. En los últimos días, unas 20.000 personas de 124 países participaron en el Jubileo Mundial de la Educación en Roma.

Las misiones de la educación católica

A lo largo de su sermón, el Papa León XIV describió la misión de las escuelas y universidades católicas, a las que calificó de "laboratorios de profecía, donde se vive la esperanza". "Brillen hoy como estrellas en el mundo, gracias a la autenticidad de su compromiso con la búsqueda común de la verdad", comenzó diciéndoles a los educadores.

En un mundo dominado por el pesimismo, el jefe de la Iglesia Católica también los exhortó a trabajar para "liberar a la humanidad de la oscuridad del nihilismo que la rodea" y difundir "las grandes razones para la esperanza". Para el Papa, "hacer desaparecer la esperanza" es "sin duda el mal más peligroso de la cultura contemporánea". A través del testimonio de los educadores, las escuelas y universidades católicas deben ser «tantos umbrales de una civilización de diálogo y paz", enfatizó.

También exhortó a la educación católica a aplicar el Evangelio dando prioridad a los pobres. "¿Acaso quienes nacen con menos oportunidades son menos valiosos como seres humanos? ¿Deben conformarse con sobrevivir?", preguntó, citando Dilexite, su última exhortación apostólica dedicada al amor a los pobres. Según él, "la respuesta que demos a estas preguntas determina el valor de nuestras sociedades y, por lo tanto, nuestro futuro". Añadió de inmediato: "La calidad evangélica de nuestra educación también depende de esta respuesta".

Ayudar a todos a convertirse en santos. "Nada menos"

Un poco más adelante, el sucesor de Pedro también advirtió a los profesores: "En el centro de las trayectorias educativas no deberían estar individuos abstractos, sino personas de carne y hueso, especialmente aquellas que parecen incapaces de desempeñarse según los parámetros de una economía que excluye y mata".

El Papa finalmente animó a los educadores a descubrir la vocación a la santidad en cada joven. Comentando una cita de John Henry Newman: "Tengo una misión: quizá no la conozca en esta vida", el Papa afirmó que todos tenemos una vocación en la tierra. "¡Mi vida sirve a algo mayor que yo! Toda criatura tiene un papel que desempeñar", insistió, tras afirmar que "la vida no se ilumina porque seamos ricos, bellos o poderosos".