¿Esperar o no después de casarse para tener un hijo?

¿Vas a casarte o acabas de hacerlo y te preguntas cuál será el mejor momento para tener a tu primer hijo? Aquí tienes cinco consejos de Emmanuelle Riblier, psicóloga y consejera matrimonial y familiar

"Tuvimos nuestro primer hijo nueve meses después de la boda", cuentan Laure y Léo después de casarse. "Estábamos muy felices, pero fue un cambio bastante grande. Tuvimos la impresión de pasar sin transición de nuestras dos vidas de solteros a una vida de tres, de la vida de jóvenes profesionales a la de padres jóvenes". En cuanto a Adeline y Hugo, esperaron dos años para tener un bebé:

"El primer año de matrimonio, sobre todo si no se ha convivido antes, trae muchas novedades. Se necesita tiempo para acostumbrarse el uno al otro. Nos gustó mucho esa etapa de vida en pareja". Algunos se casan tarde y quieren tener un bebé inmediatamente. Otros, por el contrario, se casan jóvenes y prefieren esperar un poco.

Tanto si se tiene un hijo inmediatamente como si no, tanto si la naturaleza hace las cosas de forma diferente a como se habría elegido, lo esencial es que la cuestión de la acogida de la vida, que es uno de los cuatro pilares del matrimonio, se haya abordado antes del matrimonio.

"Que no sea un tema tabú", aconseja Emmanuelle Riblier, psicóloga y consejera matrimonial y familiar. "Pero que la pareja se pregunte cómo prepararse para acoger a una nueva vida incluso inesperadamente?"

"Los dos extremos que hay que evitar son, por un lado, el deseo de tenerlo todo, es decir, por ejemplo, tener una casa grande, un contrato indefinido, material para el cuidado del bebé, etc., antes de plantearse tener un hijo. O, por otro lado, aceptar al niño tal y como viene, sin haberlo hablado antes".

Construir la pareja conyugal antes que la pareja parental

Antes de ser una pareja parental, la pareja es conyugal. Esta alianza entre el marido y la mujer es incluso lo que constituye la base de la familia, el núcleo cuya solidez debe preservarse durante toda la vida. "La pareja conyugal", explica la psicóloga, "es toda la alquimia que hace que 'yo soy tu preferencia' y 'tú eres mi preferencia', es el 'tú y yo'".

Existe antes del niño, cuya llegada crea inevitablemente una ruptura del equilibrio. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo a construirla. Si la pareja está bien construida y llega un bebé de forma imprevista, pueden decirse: "Es pronto, pero es estupendo".

Al tomarse el tiempo para tejer los lazos que los unen, los cónyuges construyen su pareja conyugal, hacen crecer su amor y le dan la capacidad de abrirse a otra persona. "Entonces, la apertura a la vida brotará como un deseo profundo de la pareja".

Aprender a tomar decisiones en pareja

En todos los ámbitos de la vida, la pareja tendrá que tomar decisiones: elegir una vivienda, el lugar que ocuparán los amigos, las familias, los colegios, las vacaciones, etc. Puede ser tentador dejar que los acontecimientos decidan por nosotros, pero eso no es lo que construye una pareja.

"Es importante que el primer hijo no sea una imposición, sino una elección de la pareja", afirma Emmanuelle Riblier, "es decir, que sea fruto de una maduración, de un crecimiento dentro de la pareja, y que su llegada haya sido pensada, hablada y rezada. Elegir es ejercer la voluntad y la libertad interior. La capacidad de elegir en pareja la consolida".

Ante la infertilidad

Demuestra que los cónyuges aprenden a funcionar como pareja. En el caso de la fertilidad, la pareja puede optar por posponer un nacimiento, por ejemplo, para tomarse el tiempo de descubrirse y adaptarse, pero también para confiar en la vida. Cuando una decisión no se toma realmente entre ambos, la experiencia demuestra que sus consecuencias no las asumen los dos, sino solo uno de los cónyuges".

Identificar los obstáculos

En algunas personas, la perspectiva de tener un hijo puede reactivar el sufrimiento, provocar tristeza o ser vivida como una fuente de ansiedad o amenaza. La mala opción sería ocultarlo, no hablarlo con la pareja o creer que el matrimonio resolverá el problema como por arte de magia.

"Este tipo de reacción no es ni anormal ni ilegítima", asegura la consejera matrimonial y familiar. Esto le ocurre, por ejemplo, a alguien que ha sufrido por tener padres demasiado jóvenes o a un hijo mayor que se ha ocupado mucho de sus hermanos.