¿Es verdad que las almas de los difuntos regresan?

Mónica Muñoz - publicado el 01/11/25
Los novísimos nos hablan de la realidad que enfrentan las almas de los difuntos cuando se acaba su vida, pero nos fascina saber si pueden regresar al mundo

La muerte es un tema que a muchos aterra y a otros fascina, por eso hablar acerca de las almas de los difuntos es un tópico que nunca pasará de moda, si se nos permite utilizar ese término. Por ello entendemos que, a pesar de saber que la Iglesia enseña los novísimos, haya quienes se preguntan si los muertos - o sus almas - pueden volver al mundo.

Los novísimos: qué pasa después de la muerte

La enseñanza de la Iglesia, a través de la escatología, nos habla de lo que ocurre con el alma del individuo una vez que muere: es juzgado por Dios y recibe su destino final: cielo, si murió en gracia, purgatorio si le queda reliquias de pecado que deba lavar antes de entrar al cielo, e infierno, si murió en pecado mortal y negando a Dios.

La Enciclopedia católica menciona que:

Agustín declara que el castigo del purgatorio es temporal y cesará al menos en el Juicio Final. "Aunque los castigos temporales serán sufridos por algunos solo en esta vida, por otros luego de la muerte y por otros en ambos; pero todos antes del mas estricto y final juicio".

Sin embargo, no hay nada definitivo en cuanto a que esas almas vaguen por el mundo. Por supuesto, Dios en su infinita sabiduría y providencia, no abandona a nadie y vigila cada momento de su existencia terrena y eterna. Nada se mueve sin que Él lo permita, de eso estamos seguros.

Lo que sí es cierto, es que la Iglesia habla de una pena de sentido y de un fuego que las purificará. La Enciclopedia católica dice que:

"Agustín en Ps.37 n.3, habla del dolor que el fuego del purgatorio produce, como más severo que ninguna cosa puede sufrir un hombre en esta vida. Gregorio el Grande habla de aquellos que, después de esta vida "expiarán sus faltas con flamas del purgatorio" y agrega "que el dolor será más intolerable que ninguno en esta vida".

Lo único cierto es la oración

Pero que Dios permita que algunas de esas almas se presenten con los santos para pedirles oraciones, no es un dogma de fe, solamente conocemos la experiencia de quienes han experimentado esta situación - incluso en nuestros tiempos, y a veces con personas que no son tan cercanas a la Iglesia - , por lo que aún es materia de estudio profundo realizado por expertos, como los exorcistas, quienes aún entre ellos debaten sobre los hechos invisibles de la Iglesia Purgante.

Ante esta incertidumbre, y sobre todo, ante la duda del destino final de nuestros seres queridos y conocidos que han muerto, la Iglesia recomienda orar por su eterno descanso y continuar recordándolos en la santa Misa y devociones particulares.

Porque la certeza que tenemos es que todas las oraciones llegan a Dios y Él las escucha, dando la gracia y todo lo necesario para la Iglesia Purgante y Peregrina, que en algún momento nos reuniremos en el cielo con la Iglesia Triunfante.

