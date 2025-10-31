(VIDEO) ¿Sabías que el Día de Todos los Santos no siempre se celebró el 1 de noviembre?

Cada 1 de noviembre, en muchos países del mundo, se celebra el Día de Todos los Santos, una fecha dedicada a honrar a quienes vivieron con fe y amor, alcanzando la santidad.
Sin embargo, pocos saben que esta festividad no siempre se celebró el 1 de noviembre, ni tuvo el mismo sentido que hoy conocemos. Su historia se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles comenzaron a recordar con devoción a los mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo durante las persecuciones. Con el paso del tiempo, esta conmemoración se fue ampliando, transformándose en una fiesta llena de significado, memoria y esperanza.