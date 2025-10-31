Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? – Preguntas al Padre

Fátima Navarro - publicado el 31/10/25
Descubre cómo, a través del sacramento de la Reconciliación, Dios manifiesta su amor y misericordia al renovar el corazón humano

El Padre Daniel Trujillo nos invita a profundizar en cómo el perdón de los pecados ha sido una de las manifestaciones más profundas del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. A través de Jesucristo, Dios no solo ofreció el perdón a los hombres, sino que instituyó un medio concreto para que ese perdón continuara obrando en el mundo: el sacramento de la Reconciliación.

En este sacramento, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, cumple la misión confiada por Cristo de reconciliar a los pecadores con Dios y con la comunidad.

