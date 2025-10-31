Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Lo que significa ser un caballero, según un Doctor de la Iglesia

john henry newman caballerosidad

George Richmond, Public domain, edited by Aleteia

Retrato de san John Henry Newman

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Majo Frias - publicado el 31/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Para san John Henry Newman, próximo Doctor de la Iglesia, la caballerosidad es, en resumen, una vivencia de las virtudes cristianas que bien puede llevar al hombre a la santidad

Este sábado 1 de noviembre, el Papa León XIV nombrará oficialmente a san John Henry Newman Doctor de la Iglesia.

Newman nació en Inglaterra, hace más de 200 años. Fue un importante teólogo, académico y escritor que se convirtió a la fe católica después de ser ordenado presbítero anglicano.

A lo largo de los años, Newman aportó grandes avances en el campo de la educación y la Teología; sin embargo, uno de sus sermones más reconocidos gira en torno a la caballerosidad y la vivencia de las virtudes en los hombres.

¿Caballerosidad o santidad?

GROOM WEDDING BOW
AnetK | Shutterstock

En Idea de una Universidad, el cardenal John Henry Newman ofrece una definición del concepto de caballero que Aleteia resume en cuatro puntos:

1Nunca inflige dolor

“El verdadero caballero… evita cuidadosamente todo aquello que pueda causar una conmoción o un sobresalto en las mentes de aquellos con quienes se encuentra; todo choque de opiniones o colisión de sentimientos, toda restricción, sospecha, tristeza o resentimiento; su mayor preocupación es que todos se sientan cómodos y como en casa”.

2Está pendiente de todos sus acompañantes

“Es tierno con los tímidos, amable con los distantes y misericordioso con los absurdos; recuerda con quién está hablando; evita alusiones inoportunas o temas que puedan irritar; rara vez acapara la atención en la conversación y nunca resulta tedioso”.

3No es egoísta

"Minimiza los favores mientras los concede y parece recibir cuando los otorga. Nunca habla de sí mismo salvo cuando se ve obligado, jamás se defiende con una simple réplica, no tolera calumnias ni chismes, es escrupuloso al atribuir motivos a quienes se entrometen en su vida e interpreta todo de la mejor manera…"

4Paciente y resignado

“Tiene demasiado buen juicio para ofenderse por los insultos, está demasiado ocupado para recordar las ofensas y es demasiado indolente para guardar rencor. Es paciente, tolerante y resignado, por principios filosóficos; se somete al dolor, porque es inevitable; a la pérdida, porque es irreparable; y a la muerte, porque es su destino. Si se enfrasca en alguna controversia, su intelecto disciplinado lo preserva del error”.

A pesar de que las virtudes mencionadas por el Doctor de la Iglesia se dirigen a cualquier hombre laico que busca ser un caballero, son en realidad, un camino de vida para que el varón alcance la santidad; una guía con la que los católicos pueden vivir su esencia masculina de manera plena y orientada al servicio y la caridad.

&#8220;Newman enseña un sentido de Iglesia basado en la obediencia que no es ciega&#8221; (ENTREVISTA)
Te puede interesar :“Newman enseña un sentido de Iglesia basado en la obediencia que no es ciega” (ENTREVISTA)
Cuando san John Henry Newman tomó una difícil decisión
Te puede interesar :Cuando san John Henry Newman tomó una difícil decisión
San John Henry Newman será Doctor, ¿y después, qué?
Te puede interesar :San John Henry Newman será Doctor, ¿y después, qué?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
caballerosmasculinidadnewmansantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día