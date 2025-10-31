Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Ideas creativas para celebrar la fiesta de todos los santos

Image by Daniel Esparza | Sora

Karen Hutch - publicado el 31/10/25
Cada 1 de noviembre recordamos a todos los santos, incluidos o no en el martirologio, que nos refuerzan la meta de la santidad. Aquí unas ideas para celebrar este día en familia

La Iglesia Católica recuerda y honra a todos aquellos quienes han alcanzado el cielo, ya sean santos incluidos el martirologio de la Iglesia o, como bien los ha nombrado el Papa Francisco, "santos de la puerta de al lado".

Todos ellos nos recuerdan que hay un cielo que espera por nosotros y que es posible llegar a la santidad en la vida ordinaria, es decir, cumpliendo con nuestros deberes día a día y obrando conforme al plan de Dios.

Una celebración con propósito

Image by Daniel Esparza | Sora

Te compartimos algunas ideas creativas que puedes hacer este 1 de noviembre para honrar a todos aquellos santos que nos recuerdan la mayor meta de nuestra vida: el cielo.

1Organiza una reunión para celebrar

Este es un día en el que puedes reunirte con tu familia y amigos para celebrar a todos los santos. En tu reunión puedes incluir un espacio para orar, así como también llevar una imagen de su santo favorito. 

El fin de la reunión debe ser compartir con los demás miembros el anhelo por alcanzar la santidad, que mejor si es reunidos con nuestros seres queridos.

2Vestimenta que inspira

Este día es aprovechado por muchas familias católicas para disfrazarse de su santo favorito, o bien, de alguna advocación de la Virgen María, de algún apóstol o incluso del sumo pontífice.

Todo esto con el fin de alimentar nuestra fe, especialmente en los más pequeños y así acercarnos más a esta meta de vivir por y para el amor como los santos. Hay muchas vestimentas que puedes recrear tanto si tienes tiempo o no. 

3Snacks representativos

Existen muchas ideas de snacks que puedes preparar ese día o bien ofrecer en tu reunión de todos los santos, por ejemplo, puedes probar las yemas de santa Teresa, recordando así todo su intelecto y dulzor en su oración. Aquí te compartimos la receta:

También puedes preparar deliciosas bebidas y postres con pumpkin spice, especie utilizada en este tiempo de otoño y creada por santa Hidergarda:

4Decora tu hogar o espacio de trabajo

Altar montado em casa, com Bíblia, terço, vela e flores
godongphoto | Shutterstock

Finalmente, puedes decorar tu hogar incluyendo fotos de distintos santos, así como oraciones para pedir sus virtudes. De igual manera, puedes diseñar tu espacio de oración en casa, así como también puedes colocar aspectos de acorde al color litúrgico. 

Que este día no pase desapercibido y puedas compartir con tus seres queridos la alegría que se vivie en el cielo cuando un alma gana la santidad y que ahora pedimos a esos mismos santos intercedan por nosotros para un día poder gozar de la eterna gloria de Dios.

