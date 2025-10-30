Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - Tomasz Rowiński - publicado el 30/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Francisco de Paula Castelló Aleu, de 22 años, un joven químico leridano que fue fusilado en 1936 por su fe durante la Guerra Civil Española

Francisco de Paula Castelló, un joven que, en medio del caos de la Guerra Civil Española, ofreció su vida con serenidad, alegría y una fe inquebrantable. Su historia no es solo la de un mártir, sino la de un testigo del amor de Dios vivido en lo cotidiano: en el estudio, en la amistad, en el trabajo y en el sufrimiento.

Con apenas 22 años, este químico talentoso y comprometido católico se convirtió en un ejemplo de valentía espiritual, mostrando que la fe verdadera no conoce miedo ni edad. Su vida, breve pero llena de luz, sigue siendo hoy un llamado a vivir con coherencia, esperanza y amor hasta el final. Descubre el maravilloso testimonio de este joven mártir.

(VIDEO) ¿A cuantos mártires mexicanos conoces?
Te puede interesar :(VIDEO) ¿A cuantos mártires mexicanos conoces?
Este misionero demostró cómo atraer a una cultura lejana
Te puede interesar :Este misionero demostró cómo atraer a una cultura lejana
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
martirestestimoniovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día