(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios

Francisco de Paula Castelló, un joven que, en medio del caos de la Guerra Civil Española, ofreció su vida con serenidad, alegría y una fe inquebrantable. Su historia no es solo la de un mártir, sino la de un testigo del amor de Dios vivido en lo cotidiano: en el estudio, en la amistad, en el trabajo y en el sufrimiento.
Con apenas 22 años, este químico talentoso y comprometido católico se convirtió en un ejemplo de valentía espiritual, mostrando que la fe verdadera no conoce miedo ni edad. Su vida, breve pero llena de luz, sigue siendo hoy un llamado a vivir con coherencia, esperanza y amor hasta el final. Descubre el maravilloso testimonio de este joven mártir.