(VIDEO) ¿Qué es un Doctor de la Iglesia?

A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, han existido santos cuya vida no solo fue un testimonio de profunda fe, sino también una fuente de sabiduría que iluminó el camino de innumerables creyentes. A estos hombres y mujeres, cuyas enseñanzas han dejado una huella imborrable en la comprensión de la fe, la teología y la espiritualidad cristiana, la Iglesia les otorga un título: Doctores de la Iglesia.
Este reconocimiento, concedido con suma prudencia, distingue a quienes, guiados por el Espíritu Santo, han contribuido de manera excepcional a la interpretación del Evangelio y al enriquecimiento de la doctrina católica.