San Charbel, una devoción creciente en Occidente

Durante su viaje al Líbano, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa León XIV visitará la tumba de san Charbel, en el monasterio de San Marón, en Annaya

Occidente parece volverse cada vez más hacia san Charbel, este monje libanés, maronita y ermitaño, al que se le atribuyen cerca de 30 000 milagros. ¿Por qué privarse de la intercesión de un santo taumaturgo tan poderoso? En pocas décadas, san Charbel ha pasado de ser objeto de devoción local a alcanzar un renombre bastante fulgurante en el mundo occidental, alentado por los sucesivos papas.

Beatificado en 1965 y canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI, san Charbel tiene un mosaico con su efigie instalado en enero de 2024 en las grutas del Vaticano, y se prepara para recibir la visita del Papa León XIV durante su primer viaje al extranjero.

La Santa Sede reveló el 27 de octubre el programa del viaje de León XIV a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. En el país del cedro, León XIV visitará la mañana del 1 de diciembre la tumba de san Charbel, en el monasterio de San Marón, en Annaya. Un gesto significativo que no solo refleja el apego del Papa al monje libanés, sino que también simboliza el vínculo que la Santa Sede mantiene con la comunidad maronita, la más importante comunidad cristiana del Líbano.

Si bien sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI visitaron el Líbano en 1997 y 2012, no visitaron el monasterio de san Marón. Allí es donde san Charbel pasó la mayor parte de su vida: 16 años de vida comunitaria entre los monjes de Annaya y 23 años de vida solitaria en la ermita de San Pedro y San Pablo, hasta su muerte a los 70 años.

El santo de los 30 000 milagros

Al día siguiente de su muerte, la noche de Navidad de 1898, el rumor de la santidad del monje libanés se extendió por los alrededores del monasterio de Annaya y multitudes de peregrinos acudieron a su tumba. Tras varias exhumaciones, la constatación de fenómenos sobrenaturales en torno a su cuerpo y el reconocimiento de milagros, san Charbel fue beatificado en 1965 y canonizado en 1977 por el papa Pablo VI.

Desde entonces, el monasterio de San Marón de Annaya se ha convertido en un importante lugar de peregrinación nacional e internacional. La tumba de San Charbel atrae cada año a miles de peregrinos, deseosos de dar gracias por un favor recibido, de confiar sus intenciones o, simplemente, de recogerse ante la tumba del ermitaño libanés, al que el monasterio atribuye nada menos que 29 600 milagros. Desde su muerte, se han enviado al monasterio miles de cartas procedentes de 133 países diferentes, solicitando la intercesión del santo taumaturgo o dando gracias por un milagro.

Un mosaico de San Charbel en el Vaticano

El 19 de enero de 2024, se instaló un mosaico de san Charbel en las grutas del Vaticano, bajo la basílica de San Pedro, no lejos de la tumba de San Pablo VI. El santo libanés ocupa ahora un lugar especial en la basílica más importante de la Iglesia católica. "Este mosaico será apreciado por todas las personas, libanesas o no, que conozcan a san Charbel", confió a Aleteia Farid el Khazen, embajador del Líbano ante el Vaticano. "También podría animar a la gente a profundizar en su fe y a seguir a San Charbel en la medida de lo posible".

El mosaico fue bendecido por el Papa Francisco el 15 de noviembre de 2023, durante la audiencia general. «Cuando vino a bendecir el mosaico, parecía muy entusiasmado, feliz y acogedor», explicó Farid el Khazen. El proyecto de instalar un mosaico de San Charbel en la basílica se puso en marcha en 2019, pero se interrumpió debido a la COVID.

Reliquias, monasterio, ruta de peregrinación...

El año 2025 parece marcar un nuevo punto de inflexión en la creciente devoción a san Charbel. El Monasterio de San Marón está enviando reliquias a diversos lugares del mundo, en julio se inauguró una ruta de peregrinación dedicada al santo en el Líbano y en septiembre se fundaró un monasterio en Villiers-sur-Marne, Francia…

Desde el 10 de febrero de 2025, una reliquia de san Charbel se exhibe en Vallet (Loira Atlántico), en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El párroco, el padre Hervé Godin, la solicitó al monasterio de san Marón en Annaya para agradecer la curación, por intercesión de san Charbel, de uno de sus feligreses.

En mayo, el obispo Samer Nassif, corobispo de la diócesis de Sidón en Líbano, entregó una reliquia de San Charbel a la parroquia de San Paterno en Vannes (Morbihan) durante la ceremonia de la Indulgencia. En junio, la iglesia de Aniche, cerca de Douai (Norte), recibió reliquias y una estatua del santo libanés, esculpida por Bertrand Chevallier-Chantepie .

Instalación de la estatua de San Charbel en la iglesia de Saint-Martin d'Aniche, el 1 de junio de 2025.Diócesis de Cambrai Diocèse de Cambrai

Durante el verano de 2025, del 11 al 13 de julio, el pueblo de Meigh, en el condado de Armagh, Irlanda, acogió la primera conferencia dedicada a san Charbel en Irlanda, organizada por la Familia de san Charbel. En Líbano, el 20 de julio, se inauguró en Annaya el « Darb Mar Charbel », también conocido como el Camino de San Charbel , inspirado en el famoso Camino español, en presencia de las más altas autoridades religiosas. Esta primera ruta de peregrinación de larga distancia en Líbano (130 km) tiene como objetivo conectar los lugares emblemáticos de la vida y el culto del santo patrón del país.