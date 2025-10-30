Las cinco celebraciones del Papa León en noviembre

El Vaticano publicó el calendario de celebraciones litúrgicas que el Papa León XIV presidirá en Roma durante los últimos meses del 2025. Entre las fechas clave, el pontífice celebrará la Misa de Nochebuena a las 22:00 horas del 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro —un horario más tardío que en los últimos años del pontificado del Papa Francisco— y también una Misa la mañana del 25 de diciembre, una nueva práctica. Para su primera Navidad como Papa, impartirá la bendición solemne al mediodía. Asimismo, presidirá varias celebraciones en honor de la Virgen María (8 de diciembre, 12 de diciembre y 1 de enero).
Según el programa publicado, León XIV presidirá cinco celebraciones en Roma durante el mes de noviembre.
La agenda del Papa en noviembre
El sábado 1 de noviembre , con motivo de la Solemnidad de Todos los Santos, se celebrará una Misa a las 10:30 h en la Plaza de San Pedro, durante la cual el Papa proclamará al cardenal John Henry Newman "Doctor de la Iglesia".
El lunes 3 de noviembre, el Papa celebrará una Misa en memoria del Papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos durante el último año, a las 11:00 h en la Basílica de San Pedro. Por el momento, no se ha anunciado ninguna Misa en un cementerio para el 2 de noviembre —Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos—, como solía hacer Francisco.
El 9 de noviembre, con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán –la catedral del Obispo de Roma–, se celebrará una Misa en el lugar a las 9:30 a.m.
El pontífice tiene un compromiso en el marco del Jubileo, este importante evento de la Iglesia Católica que se organiza cada 25 años: presidirá una Misa con los pobres que han venido en peregrinación a Roma, en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana del 16 de noviembre.
El 23 de noviembre, a las 10:30 a.m., está prevista una Misa en la Plaza de San Pedro con motivo de la solemnidad de "Cristo Rey del Universo", que cierra el año litúrgico para los católicos.
El calendario no ofrece más fechas para finales de noviembre y principios de diciembre. Durante este período, el jefe de la Iglesia católica estará de viaje por Turquía y Líbano, en donde visitará Ankara, Estambul e Iznik del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Para conocer más detalles de su primer viaje apostólico fuera de Italia puedes hacer clic en este enlace de Aleteia.