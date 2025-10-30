Aleteia
Las cinco celebraciones del Papa León en noviembre

pope-leo-xiv-canonization-mass-october-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 30/10/25
Según el programa publicado por la Santa Sede, el Papa León presidirá cinco celebraciones importantes durante noviembre, previo a su viaje a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre

El Vaticano publicó el calendario de celebraciones litúrgicas que el Papa León XIV presidirá en Roma durante los últimos meses del 2025. Entre las fechas clave, el pontífice celebrará la Misa de Nochebuena a las 22:00 horas del 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro —un horario más tardío que en los últimos años del pontificado del Papa Francisco— y también una Misa la mañana del 25 de diciembre, una nueva práctica. Para su primera Navidad como Papa, impartirá la bendición solemne al mediodía. Asimismo, presidirá varias celebraciones en honor de la Virgen María (8 de diciembre, 12 de diciembre y 1 de enero).

Tags:
celebraciónpapa leon xivsanta sede
