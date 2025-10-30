Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

La costumbre prehispánica de llevar flores a los muertos

costumbre prehispánica, flores, velorios,

Jose de Jesus Churion Del

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 30/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Es común obsequiar flores cuando una persona ha fallecido. En México, además del uso en la liturgia, tiene como antecedente una costumbre prehispánica

Cuando una persona muere, la comunidad presenta sus respetos a los familiares del difunto de maneras distintas: publicando alguna esquela, visitando a los dolientes, acompañándolos en Misa - que es lo más importante - rezando por el eterno descanso del fallecido, en fin, que la creatividad y la compasión no tienen límite. Pero llevar flores en los velorios tiene un significado muy profundo que hunde sus raíces en una costumbre prehispánica.

La vida es efímera

En la Sagrada Escritura encontramos versículos en donde se habla sobre las flores, sobre todo por su belleza, pero también porque su existencia es efímera. San Pedro retoma esta idea del libro del profeta Isaías (Is 40, 6-8):

"Toda la humanidad es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo; la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre" (1Pe 1, 24-25).

En la liturgia es el adorno predilecto, porque no hay nada más hermoso que la propia naturaleza creada por Dios, por eso, la Instrucción General del Misal Romano dedica unos párrafos a los arreglos florales y recomienda su uso todo el tiempo, excepto en la Cuaresma:

"Los arreglos florales sean siempre moderados, y colóquense más bien cerca de él, que sobre la mesa del altar" (n. 305).

Un signo importante

La palabra Xóchitl quiere decir "flor" en náhuatl. Podemos mencionar a la cempoalxóchitl o flor de veinte pétalos, tan común en noviembre y que se usa para adornar las ofrendas de los altares de difuntos, y la cuetlaxóchitl o como conocemos actualmente a la flor de nochebuena.

Mons. Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, explica que para los antiguos habitantes de México las flores eran muy importantes. Tanto que, incluso los guerreros más valerosos tenían nombres relacionados con ellas. Hay que recordar también las guerras floridas.

Por eso es tan significativo que el acontecimiento guadalupano iniciara con cantos - Juan Diego los escucha antes de ver a la Virgen - y "concluyera" el 12 de diciembre con flores, cuando la Santísima Virgen de Guadalupe las envió como señal al obispo Zumárraga. "Flor y canto", dice el padre Eduardo, es decir: "la verdad divina".

"Eran tan importantes que solamente los nobles podían aspirar el perfume de las flores, no estaba permitido para nadie más", comenta Mons. Chávez.

Flores en un funeral

Las flores eran también una forma de presentar respeto y un signo de paz. Por eso, cuando alguien insigne moría, aún sus enemigos le enviaban flores.

De ahí se rescata la idea de que, cuando una persona es velada, se le envíen arreglos y coronas florales, tanto para recordar con cariño al que ha muerto, como para hacer sentir a la familia que no está sola y que se le acompaña en su dolor.

Por eso, cada vez que vayamos a un funeral, recordemos que las flores nos hablan de la belleza del encuentro que el difunto tendrá con su Creador para vivir con Él toda la eternidad.

(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios
Te puede interesar :(VIDEO) Un joven mártir que murió con una sonrisa y una oración en los labios
El que busca la felicidad se encuentra con Dios
Te puede interesar :El que busca la felicidad se encuentra con Dios
Estos padres encuentran alternativas a Halloween
Te puede interesar :Estos padres encuentran alternativas a Halloween
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
difuntosfloresliturgia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día