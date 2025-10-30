El pequeño Papa Leo enternece en redes sociales

Aleteia
Majo Frias - publicado el 30/10/25
Una familia estadounidense unió fe y creatividad para crear el mejor disfraz de la temporada... y las redes sociales explotaron de ternura

En Long Island, Estados Unidos, una familia encontró el disfraz perfecto para su pequeño hijo. El pasado mayo, la Iglesia Universal volvió a sonreír al ver al nuevo pontífice, León XIV, salir por el balcón de la logia tras el cónclave. Desde entonces, los católicos del mundo continúan encontrando maneras de darle la bienvenida y honrarlo.

Recientemente comenzó a circular en las redes el video de un pequeño disfrazado del Papa León XIV para Halloween. Su disfraz incluye un papamóvil y banderines que, sin duda, añaden ternura a la escena.

El video ya acumula cerca de 400 mil reproducciones y más de 20 mil likes. "Me imagino al Papa Leo riéndose a carcajadas al ver esta escena", escribió uno de los usuarios en redes. Otra persona escribió: "Creo que el Papa León debería ser honrado".

La ternura de este pequeño, y la creatividad de sus padres, nos recuerda que cualquier ocasión es una excelente oportunidad para reflejar nuestra fe y compartir nuestro respeto y admiración por el Papa.

Mira a estos niños disfrazados de cardenales en el Vaticano:

Tags:
halloweenniñospapa leon xiv
