Si los niños se disfrazan de brujas, ¿hay algún problema?

Halloween es una época del año que causa mucha ansiedad a algunos cristianos, ya que es un día en el que muchas tradiciones ocultistas son alabadas y ensalzadas en la cultura dominante. Algunos padres se preocupan especialmente por el tipo de disfraz que llevan sus niños, por ejemplo, optando por prohibir cualquier disfraz de brujas o magos.
¿Tiene la Iglesia católica alguna opinión al respecto?
El lado siniestro de las brujas
El Catecismo de la Iglesia Católica deja claro que dedicarse activamente a la brujería es pecaminoso:
"Todas las prácticas de magia o hechicería, por las que se intenta dominar las fuerzas ocultas para ponerlas a nuestro servicio y tener un poder sobrenatural sobre los demás —aunque sea con el fin de restaurar su salud— son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son aún más condenables cuando van acompañadas de la intención de dañar a alguien o cuando recurren a la intervención de demonios". (CEC 2117)
Este párrafo está dirigido principalmente a aquellos que recitan intencionadamente hechizos o invocaciones que a menudo implican la dependencia de poderes demoníacos.
¿Y los disfraces de los niños?
En sentido estricto, no existe ninguna prohibición sobre disfrazarse de bruja. También es importante distinguir qué tipo de bruja o mago se está representando.
La mayoría de los disfraces de la cultura moderna hacen referencia a personajes de películas o novelas fantásticas, en las que hay una historia interna diferente que no tiene nada que ver con la brujería oculta. Se trata de algo inventado que no tiene relación con las brujas y los magos de la vida real.
Además, hay una diferencia entre disfrazarse de algo y participar activamente en el acto que representa el disfraz. La mayoría de los niños se disfrazan de manera similar a como lo hace un actor para interpretar un papel en una obra de teatro. No están interiorizando el personaje, sino que solo están poniendo una fachada exterior.
No obstante, depende de cada padre discernir si el disfraz glorifica los poderes ocultos o si es algo que, en general, es inofensivo.