El bello significado del regalo que recibió el Papa de parte de un patriarca

Mar Awa III, el Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, nació en Chicago y le regaló al Papa León XIV una camiseta personalizada de los Cubs

Cuando el 27 de octubre se publicaron imágenes que mostraban al Papa León XIV sosteniendo una camiseta personalizada de los Chicago Cubs con el nombre de Mar Awa III, mucha gente se mostró confundida ante el regalo.

Después de todo, el Papa es un reconocido y ferviente seguidor de los Chicago White Sox, el otro equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Chicago. Y en la foto de ambos conmemorando el intercambio de regalos, la sonrisa de Awa III es considerablemente más grande que la de Leo.

El New York Times destacó el aparente "error" con un artículo sobre el regalo titulado "Una vez más: al Papa le gusta ese otro equipo de Chicago, no los Cubs".

Pero resulta que Mar Awa III, el Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, sabía perfectamente lo que hacía. Mar Awa III, cuyo nombre de nacimiento era David Royel, tiene algo en común con el Papa León XIII: ambos son de Chicago. Awa III, a diferencia de León XIII, proviene del norte de Chicago, territorio de los Chicago Cubs.

En una publicación en Instagram, Awa III confirmó que le regaló la camiseta de los Cubs a propósito, "en honor a todos nuestros habitantes del norte de Chicago".

"Tuve la alegría de reunirme esta mañana con Su Santidad el Papa León XIV en el Vaticano, junto con una delegación de obispos y sacerdotes de nuestra santa Iglesia", dijo en la publicación del lunes. “Como era de esperar, el Papa disfrutó mucho de su regalo”, decía la publicación, junto con un emoji sonriente.

En las redes sociales, muchos usuarios opinaron que el regalo de Awa era la broma irónica perfecta que haría alguien del norte de Chicago.

"Ser el líder de una iglesia, con un rango equivalente al del Papa, pero cuya iglesia se separó de la iglesia católica principal durante el Cisma Nestoriano del siglo V, conocer al Papa de Chicago, haber nacido también en Chicago y hacer todo esto, es algo bastante bueno", escribió un usuario de X.

"Pase lo que pase, estos líderes religiosos son solo tipos del sur y del norte", dijo otro usuario de X, y agregó: "Sabía perfectamente lo que hacía con el regalo de la camiseta de los Cubs".

Ed Condon, abogado canónico y periodista católico, ferviente seguidor de los Chicago Cubs, tenía una opinión diferente.

"No pararemos hasta que Leo lleve el sombrero", dijo.

Más que simples chistes sobre los Cubs

El encuentro entre Leo y Awa fue la continuación de un diálogo entre la Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia Católica que comenzó hace unos 30 años. La Iglesia Asiria de Oriente no está en comunión con las iglesias católica, ortodoxa oriental ni ortodoxa oriental.

"Doy la bienvenida a Su Santidad Mar Awa III como un querido hermano en Cristo. Asimismo, extiendo un cordial saludo a los miembros de la Comisión Conjunta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente. El encuentro fraterno y el diálogo teológico son elementos mutuamente constitutivos en el camino hacia la unidad", expresó Leo en una publicación de Instagram.

El Papa León espera "desarrollar conjuntamente un modelo de plena comunión, inspirado en el primer milenio, respondiendo a la vez de forma reflexiva a los desafíos de nuestro tiempo".

Este modelo, dijo, debería centrarse en la sinodalidad y la colaboración, en lugar de que una iglesia absorba a otra. La sinodalidad, afirmó Leo, es "un camino prometedor hacia el futuro".