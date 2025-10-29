Aleteia
separateurCreated with Sketch.

4 santos que practicaron la medicina y la misericordia

Image by Daniel Esparza | AI

Cerith Gardiner - publicado el 29/10/25
A lo largo de los siglos, algunos médicos han permitido que su fe cristiana moldeara la forma en que cuidaban a los enfermos, convirtiendo su práctica médica en una forma viva de oración

La medicina y la fe comparten un ritmo sagrado. Ambas buscan la curación: una a través de la ciencia y la otra a través de la gracia. A lo largo de los siglos, algunos médicos, ahora santos han permitido que su fe cristiana moldee la forma en que cuidan a los enfermos, convirtiendo su práctica médica en una forma viva de oración. Sus vidas nos recuerdan que la curación no es meramente técnica, sino profundamente espiritual.

1San Lucas el Evangelista

San Lucas Evangelista
Adam Jan Figel | Shutterstock

Antes de convertirse en escritor del Evangelio (y secretario de Pablo), Lucas era médico, "el médico amado", como lo llama san Pablo (Col 4, 14). La tradición sostiene que era un griego converso cuya formación médica agudizó su sensibilidad hacia el sufrimiento humano.

Su Evangelio presta especial atención a los detalles de la enfermedad, el contacto físico y la compasión. Cuando Lucas describe las curaciones de Cristo, destaca no solo la curación, sino también el cuidado, el encuentro personal que restaura la dignidad y la salud. A través de sus ojos, la medicina y la misericordia se funden en la imagen del Divino Sanador.

2Santos Cosme y Damián

COSMAS AND DAMIAN
Public Domain

Estos hermanos gemelos del siglo III procedentes de Arabia practicaban la medicina de forma gratuita, rechazando cualquier pago y ganándose el título de Anargyroi, "los que no aceptan plata". Consideraban a cada paciente como un vecino, no como un cliente, y utilizaban sus habilidades médicas como testimonio del Evangelio.

Los relatos antiguos hablan de curaciones milagrosas, incluido el legendario trasplante de una pierna de un hombre fallecido a uno vivo, símbolo de la renovación que Dios obra en cada alma. Fueron martirizados bajo Diocleciano, pero su recuerdo perdura como patronos de los médicos y farmacéuticos, modelos de caridad fusionada con valentía.

3San José Gregorio Hernández

VENEZUELA
Santuario de Isnotú

En la Venezuela moderna, José Gregorio Hernández se convirtió en un médico santo para un nuevo siglo. Nacido en 1864, fue un científico, profesor y católico devoto que consideraba la medicina como una misión de misericordia. Trataba a los pobres sin cobrarles nada, llamándolos "mis verdaderos pacientes", y a menudo les daba dinero después de atender sus heridas. Su fe era práctica, arraigada en actos diarios de compasión.

El 29 de junio de 1919, mientras llevaba medicamentos a un vecino enfermo, fue atropellado por un coche y murió. Su muerte sumió a Venezuela en el luto, pero su legado se hizo aún más fuerte. Conocido como El Médico de los Pobres, fue canonizado por el papa León en 2025, convirtiéndose en el primer santo de Venezuela. Hoy en día, se erige como un puente entre la ciencia y la santidad, un recordatorio de que la santidad puede florecer tanto en la bata de laboratorio como en la sotana.

Juntos, Lucas, Cosme, Damián y José Gregorio demuestran que la curación es un acto de amor, un eco de la propia compasión de Dios. Como nos recuerda el Catecismo, "la vida y la salud física son dones preciosos que Dios nos ha confiado" (CCC 2288). Cuando la medicina se practica con humildad y cuidado, se convierte en una forma de gracia, una manera de tocar el rostro de Cristo en cada paciente.

