(VIDEO) Chiara Luce Badano y el amor al Jesús abandonado

La vida de Chiara Luce Badano ofrece una luz distinta: la del amor que transforma el dolor en don. Esta joven italiana, perteneciente al Movimiento de los Focolares, encontró en su corta existencia un camino de profunda unión con Dios precisamente a través del sufrimiento. Su historia no es solo la de una enfermedad enfrentada con fe, sino la de una espiritualidad que redime el dolor desde dentro, contemplando en él el rostro de Jesús Abandonado.
Descubre como su amor y devoción al Jesús Abandonado, la ayudo a sentirse acompañada y ofrecer su dolor con Jesús. En Chiara, la cruz no fue el final, sino el punto de encuentro más íntimo con el amor.