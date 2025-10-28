Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Se celebra un encuentro interreligioso en el Vaticano por el 60 aniversario de la declaración Nostra Ae tate 

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
encuentro interreligioso celebrado la tarde del 28 de octubre de 2025 en el Vaticano con motivo del 60 aniversario de la declaración Nostra Ae tate del Concilio Vaticano II.

© YouTube Vatican Media

Encuentro interreligioso celebrado la tarde del 28 de octubre de 2025 en el Vaticano con motivo del 60 aniversario de la declaración Nostra Ae tate del Concilio Vaticano II.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 28/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Durante un encuentro interreligioso, el Papa León XIV dio un discurso discurso ante numerosos representantes de otras religiones

“El diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida, un viaje del corazón”, explicó el Papa León XIV durante el encuentro interreligioso celebrado la tarde del 28 de octubre de 2025 en el Vaticano con motivo del 60 aniversario de la declaración Nostra Ae tate del Concilio Vaticano II. Este texto dedicado a la relación de la Iglesia católica con las religiones no cristianas se conmemoró momentos después de otro encuentro interreligioso organizado por Sant’Egidio en el Coliseo, también en presencia del Papa. Recibido en el Aula Pablo VI por más de 3.000 participantes, entre ellos representantes del judaísmo, el islam y las religiones asiáticas, León XIV recordó el compromiso de la Iglesia católica contra el antisemitismo.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ecumenismosanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día