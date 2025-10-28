Pastores de marineros: luces y sombras de la vida cristiana en el mar

Entrevista al director de Stella Maris Barcelona, anfitrión de un reciente encuentro internacional sobre la atención espiritual en el ámbito marítimo

Las personas que trabajan en el mar viven su fe de una manera peculiar. Las estancias en los puertos cada vez duran menos tiempo y los muelles quedan cada vez más lejos de las ciudades. Por ello su acompañamiento espiritual requiere colaboración y sinergias, así como esperanza y fe ante los cambios.

Lo explica en la siguiente entrevista a Aleteia el diácono Ricardo Rodríguez-Martos, anfitrión de un encuentro ecuménico que reunió, en Barcelona, del 6 al 9 de octubre de 2025, a más de 250 personas de distintos países dedicadas a la atención espiritual en el sector marítimo.

Rodríguez-Marto durante el congreso Courtesy of Rodríguez-Marto

Aleteia: ¿Pueden identificarse maneras específicas de vivir la fe cristiana comunes a la gente de mar?

Ricardo Rodríguez-Martos: la gente de mar es reflejo de la sociedad de la que procede. Los que originalmente son creyentes o pertenecen a una familia cristiana normalmente intentarán vivir esa fe.

En la mar no se puede vivir la fe como tradicionalmente la viven las personas, asistiendo regularmente a la iglesia, celebrando la Misa,…. para un marino es mucho más complicado.

Pero los marinos que son creyentes por supuesto que a bordo suelen procurar sus ratos de oración.

Y para ellos, los centros Stella Maris (del apostolado católico del mar en puertos de todo el mundo) son lugares en los que además de recibir asistencia humana en general, puede encontrar un apoyo espiritual.

Nuestros servicios son fundamentalmente humanos porque nosotros nos dirigimos a toda la gente de mar, sea de donde sea, crea lo que crea y tenga la cultura y el idioma que tenga. Intentamos ofrecer lo que cada uno necesita para su bienestar.

En el caso de los cristianos, podemos ofrecerles desde folletos explicativos de los distintos tiempos litúrgicos del año y libros hasta la posibilidad de celebrar una misa a bordo.

¿Una misa en un barco?

Sí, a veces la organizamos, y no se puede improvisar. Es difícil con los barcos de carga porque solo están horas en Barcelona. Pero resulta más fácil con los cruceros porque tienen un itinerario fijo, se sabe los días que estarán en el puerto.

Entonces viene un sacerdote, yo le acompaño como diácono, y se añade a lo mejor un voluntario más de Stella Maris. Y celebramos una misa en un espacio del barco.

¿Hay algún santo al que se sientan más cercanos los cristianos vinculados al sector marítimo?

Stella Maris -Estrella del mar- es una de las expresiones que se usan para hacer referencia a la Virgen María. Ella es realmente un punto de referencia importante en la fe de la gente de mar.

La Virgen del Carmen es propia de los marinos españoles. Los pescadores de aquí le tienen mucha devoción. Y también san Pedro es una referencia. Y luego depende de la devoción de cada uno.

¿Qué problemas comunes sufre la gente del mar y qué soluciones se han propuesto en el reciente encuentro celebrado en Barcelona?

Son temas complejos, no se pueden resumir en dos palabras. Pero podemos primero hacer una muy breve radiografía de la situación de los marinos mercantes -de barcos de carga o de cruceros- hoy.

La primera característica es que los barcos están muy poco tiempo en puerto, muchas veces horas. Y la segunda es que los muelles cada vez quedan más lejos de la ciudad.

Con lo cual el marino en el tiempo que está en puerto tiene muy difícil salir, comprar, distraerse, buscar la asistencia personal que requiere…

Nosotros tenemos que estar en los muelles, hablar con las tripulaciones, estar en los barcos y a través del contacto surgen las necesidades y se intenta ayudar en lo que se puede.

Algo evidente es que un centro Stella Maris, o su homólogo de otra confesión cristiana, no puede operar de manera aislada, sino en red: con el resto de centros similares de otros lugares y coordinado con toda la comunidad del puerto.

Los marinos deben tener la asistencia humana adecuada, y eso redunda en beneficio de los marinos y del tráfico marino.

También hemos hablado de las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial. Son instrumentos que nos permiten llegar a donde no llegamos de otras maneras.

Tal vez están en una fase incipiente pero o podemos estar ajenos a ellos. Necesitamos contar con lo que nos permita tener el máximo contacto posible con la realidad cotidiana de la gente de mar.

También hemos hablado del incremento de la presencia de la mujer en el ámbito marítimo.

Muchas ejercen como marinos y paulatinamente y van encontrando su lugar. Un mundo tradicionalmente masculino, de entrada plantea ciertos problemas cuando un número minoritario de mujeres tiene que adaptarse a él. Pero poco a poco se va avanzando.

Usted que ha pasado 42 años en el ministerio marítimo ¿puede decirnos qué dice el mar sobre Dios?

Yo diría más bien: qué sugiere al hombre o a la mujer la mirada hacia el mar. El mar es inmensidad. El mar es una mezcla de una fuerza inmensa.

Y por otro lado el mar es, como dice la canción, como una mujer perfumadita y bella a la que se ama y a la que se teme.

Todo ser humano, incluso el que no es creyente, ante la inmensidad, o en una noche estrellada en alta mar, tiene que sentirse en comunión con una realidad que le supera.

Y para quien cree en Dios, es una comunión con Dios. Es estar en comunión con su creación, y estar en comunión con la creación es estar en comunión con Dios.

