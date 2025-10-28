Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV actualiza la misión de la educación católica en su carta apostólica

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

Fot. Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 28/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El 28 de octubre fue publicada la carta apostólica "Trazando nuevos mapas de esperanza" del Papa León XIV, en la que describe cuál es la misión de la escuela católica

Sesenta años después de Gravissimum educationis, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación, el Papa León XIV actualiza su mensaje ante los desafíos del mundo digital. En su carta apostólica Disegnare nuove mappe di speranza ("Trazando nuevos mapas de esperanza"), publicada el 28 de octubre de 2025, describe la misión de la escuela católica en el actual entorno educativo fragmentado y la confronta con sus responsabilidades en tiempos de crisis ecológica.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cartaeducaciónpapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día