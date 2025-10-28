Aleteia
separateurCreated with Sketch.

¿La fecha de nacimiento dirá el nombre de mi ángel guardián?

Figurka anioła

Ganna Zelinska | Shutterstock

Philip Kosloski - publicado el 28/10/25
Innumerables sitios web afirman que puedes usar tu fecha de nacimiento para saber qué ángel ha sido designado para ser tu ángel guardián

El tema del ángel de la guarda, en particular, ofrece bastante información falsa en la red que puede llevar a una persona a lugares oscuros. Por ejemplo, cada vez hay más sitios web que afirman tener conocimientos ocultos sobre los seres angelicales, como adivinar su nombre con la fecha de nacimiento del interesado.

Por esta razón, en la era del Internet tenemos un reto adicional a la hora de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Muchos católicos se dejan engañar por estos sitios web; pueden ver que un amigo suyo publica algo en las redes sociales y pensar inmediatamente que es cierto.

Búsqueda del conocimiento oculto

Melchior Paul von Deschwanden (1811-1881) - Wikipedia

La Iglesia Católica ha sido muy clara en cuanto a la búsqueda de conocimientos ocultos con respecto a nombrar a aquellos ángeles cuyos nombres no se encuentran en la Biblia. El Directorio sobre la piedad popular explica:

"Debe desalentarse la práctica de asignar nombres a los santos ángeles, excepto en los casos de Gabriel, Rafael y Miguel, cuyos nombres figuran en la Sagrada Escritura".

Todo lo que necesitamos saber es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica:

"Desde su inicio hasta la muerte, la vida humana está rodeada por su cuidado vigilante y su intercesión. 'Junto a cada creyente hay un ángel que lo protege y lo guía hacia la vida'. Ya aquí en la tierra, la vida cristiana participa por la fe de la compañía bienaventurada de los ángeles y los hombres unidos en Dios" (CEC 336).

Lo que basta

Cualquier otra cosa es un afán de conocimiento con el fin de tener algún tipo de poder sobre estos seres angelicales. Lo que debemos hacer, en cambio, es confiar en su cuidado y rezarles, pidiéndoles que nos protejan en momentos de necesidad.

No necesitamos saber sus nombres, solo que están a nuestro lado.

Tags:
ángelesnacimientonombre
