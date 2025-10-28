Historiadores identifican una nueva pintura de Artemisia Gentileschi 

En “La samaritana junto al pozo”, Gentileschi nos ofrece una de las representaciones más sentidas del primer evangelista

Artemisia Gentileschi es una de las artistas más conocidas del Barroco, conocida por sus vívidas representaciones de personajes femeninos. Una de sus obras más famosas, La samaritana en el pozo, actualmente conservada en el Palazzo Blu de Pisa, representa la famosa escena de Juan, en la que Jesús lleva a la samaritana junto al pozo a la fe en él. Este mes, historiadores del arte identificaron un fragmento atribuido a una segunda pintura que representa esta misma escena, actualmente en subasta en la casa de subastas Capitolium de Brescia.

Gentileschi, conocida por sus composiciones dinámicas y el uso de colores vivos, ha dejado una obra que nos presenta una interpretación radicalmente diferente de los sujetos femeninos. En sus pinturas, las mujeres no son solo "objetos de belleza", sino que manifiestan emociones complejas, tienen una vida interior activa y asumen roles activos.

Para Samaritano en el pozo (1637), Gentileschi eligió representar un pasaje de Juan donde Cristo habla con una mujer samaritana. En este pasaje, Jesús intenta salvar las divisiones entre estos dos grupos (los samaritanos eran descendientes de los antiguos israelitas, pero desarrollaron su propia religión) al iniciar una conversación con la mujer en una época en la que los hombres judíos no debían dirigirse a las samaritanas.

Él le pide de beber a la mujer, y cuando la mujer cuestiona su petición (¿cómo podía un hombre judío pedirle agua a una mujer samaritana?), Jesús responde que si ella supiera quién era él realmente, podría haberle pedido de beber y él le habría proporcionado el tipo de agua que puede saciar la sed espiritual:

"Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —dice Jesús—, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Al contrario, el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brotará para vida eterna".

En ese momento, la mujer dice que los samaritanos y los judíos son diferentes. Los samaritanos, explica, adoran a Dios en el monte Gerizim, mientras que los judíos lo hacen en Jerusalén.

Jesús, anticipando la sanación entre estas dos comunidades, le responde que llegará un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán "en espíritu y en verdad", sin estar atados a un lugar específico. La mujer regresa entonces a su pueblo, difundiendo la noticia de su encuentro y siendo conocida como "la primera evangelista".

Santo encuentro

Gentileschi representa la naturaleza de este encuentro sagrado resaltando las emociones de los personajes. Vemos a la samaritana absorta en el encuentro sagrado con una pose profunda y pensativa, mientras que Jesús aparece como el arquetipo del profeta, transmitiendo su mensaje con sus expresiones faciales y su lenguaje corporal, más allá de las palabras.

Gentileschi estuvo activo durante el Barroco, un período en el que los artistas buscaban crear obras dramáticas, casi teatrales, al estilo del maestro barroco más famoso, Caravaggio. Aquí, la escena adquiere un tono casi teatral al presentar a los dos personajes, sumamente realistas, sobre un fondo idílico que le confiere un aire sagrado.

Si bien Gentileschi siguió el tono artístico de su época en cuanto a colores y ambientación, adoptó un enfoque diferente al presentar al sujeto femenino de la pintura. Aquí, Artemisia contradice las convenciones artísticas de la época al presentar a la samaritana avanzando hacia Jesús, en una actitud de escucha activa, a diferencia de la mayoría de las representaciones de esta escena, que la veían como receptora pasiva de un monólogo.