Esta beata te enseña cómo afrontar la enfermedad

A pesar de la enfermedad que llegó a la vida de Chiara Badano mientras aún era muy joven, ella logró enfrentarla con entusiasmo y fortaleza

Chiara Badano fue una joven italiana perteneciente al movimiento de los Focolares, siempre fue característico en ella su sonrisa amable y su entusiasmo para hacer las cosas con amor y por amor. A pesar de su enfermedad, su ejemplo nos inspira ahora a modo de guía.

A los 16 años, un osteosarcoma llegó a su vida (un tipo de cáncer en los huesos altamente invasivo). Dicha enfermedad, adquirió fuerza rápidamente hasta convertirse en metástasis. A pesar de enfrentarse a los fuertes dolores de dicha enfermedad, lo afrontó con fe y alegría.

Un diagnóstico y un propósito

Chinnapong-Shutterstock

Cuando escuchamos la palabra "cáncer" o bien, recibimos un diagnóstico severo, solemos asociarlo con desesperanza. Ante ello, la beata Chiara Badano nos enseña que el dolor también puede transformarse en una experiencia de amor y entrega total a Dios.

Aquí te compartimos la guía perfecta de Chiara para enfrentar una enfermedad como ella, con valentía y fortaleza.

1 La enfermedad como ofrenda

Al enterarse de su diagnóstico de metástasis, Chiara vio su enfermedad como la oportunidad perfecta de ofrecer su sufrimiento a Dios.

Dijo a nuestro Señor: "No tengo nada más, pero tengo mi corazón, y con él puedo seguir amando".

Si atraviesas una enfermedad difícil, pues ofrecer tus padecimientos a Dios por una intención en específico, los santos que se enfrentaron ante una enfermedad terminal, ofrecieron su enfermedad por algo en particular.

2 Optar por los cuidados paliativos

Los cuidados paliativos nos ofrecen un acompañamiento humano y respetuoso hacia el paciente, de modo que le permite afrontar su enfermedad dignamente y a su vez acompañar al paciente en su enfermedad.

En el caso de Chiara, durante sus tratamientos médicos se negó a utilizar calmantes para mantenerse lúcida hasta el final. Rechazó la morfina para poder ofrecer su dolor a Jesús de manera consciente, manteniendo la lucidez en todo momento.

Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es la mejor opción ante una enfermedad, de modo que no perdamos de vista nuestra dignidad humana.

3 Encontrar fortaleza en tu red de apoyo

Uno de los aspectos que mantuvieron a Chiara con ánimo y esperanza fue contar con su familia y amigos, quienes también la acompañaron durante todo el proceso de su enfermedad.

En ocasiones, hay personas que tras enterarse de su diagnóstico prefieren aislarse o enfrentar las cosas solas, pero recuerda que hay personas que te aman y en las que puedes encontrar consuelo y fortaleza. Rodéate de aquellos a quienes amas y te aman.

4 Alegría y serenidad

Photo Courtesy of La Fondazione Chiara Badano

A pesar del sufrimiento, irradiaba una profunda serenidad y alegría, creyendo que "todo es amor" y que Dios estaba presente en todo momento.

En efecto, este pensamiento es más que cierto, pues Dios siempre está presente en todo momento, incluso en aquellas circunstancias difíciles el no se va a ningún lado, ni se olvida de nosotros por más dura que sea la situación, confía en Él y refúgiate en él.

5 Vivir el presente