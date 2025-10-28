Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

El que busca la felicidad se encuentra con Dios

Reza por tu esposo

Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 28/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El ser humano vive una búsqueda constante de la felicidad, y para llegar a ella, descubrirá que la verdad irremediablemente le llevará a conocer a Dios

La historia de la humanidad nos demuestra que, hombres y mujeres, siempre están buscando la felicidad porque nadie quiere sufrir en esta vida, por ello sus esfuerzos están encaminados en conseguirla a como dé lugar. Y cuando la búsqueda es sincera y se olvida de intereses mezquinos, irremediablemente se encontrarán con la verdad: Dios nuestro Señor.

Todos deseamos la felicidad

San Agustín escribió en su libro De la vida feliz, una conversación que tuvo con unos parientes, su madre, santa Mónica y su hijo Adeodato, en la que hablaban sobre el tema de la felicidad:

"-¿Todos queremos ser felices?
Apenas había dicho esto, todos lo aprobaron unánimemente.
-¿Y os parece bienaventurado el que no tiene lo que desea?
-No -dijeron todos.
-¿Y será feliz el que posee todo cuanto quiere? Entonces la madre respondió:
-Si desea bienes y los tiene, sí; pero si desea males, aunque los alcance, es un desgraciado".

Continuando con el coloquio, Agustín los hizo reflexionar sobre el miedo a perder lo amado y las posesiones, sobre disfrutar las cosas caducas y pasajeras, en fin, que los participantes estaban de acuerdo en que la felicidad no era perdurable porque todo lo que deseaban se acabaría en algún momento.

Solo Dios es la felicidad

Sveta Monika
Bill Perry | Shutterstock

Luego, llegaron a la conclusión. -¿Dios os parece eterno y siempre permanente? - preguntó Agustín. Todos expresaron su parecer:

"-Tan cierto es eso -observó Licencio- que no merece ni preguntarse.
Los otros, con piadosa devoción, estuvieron de acuerdo.
-Luego es feliz el que posee a Dios.
Gozosamente admitieron todos la idea última.
-Nada nos resta -continué yo- sino averiguar quiénes tienen a Dios, porque ellos son los verdaderamente dichosos. Decidme sobre este punto vuestro parecer".

La magistral conducción del pensamiento ejercida por san Agustín, llevó a los comensales a la conclusión:

"-Tiene a Dios el que vive bien -opinó Licencio.
-Posee a Dios el que cumple su voluntad en todo -dijo Trigecio, con aplauso de Lastidiano.
El más pequeñuelo de todos dijo:
-A Dios posee el que tiene el alma limpia del espíritu impuro.
La madre aplaudió a todos, pero sobre todo al niño".

Habiendo leído hasta aquí, querido lector, ¿estás de acuerdo con estos hermanos? ¿Crees que serás feliz si tienes a Dios en tu vida? Persevera en el camino y tu búsqueda sincera te llevará a descubrir a verdad:

"El Señor cubrirá con su amor al que confía en él" (Salmo 32, 10).

¿Cuál era el verdadero nombre de la Verónica?
Te puede interesar :¿Cuál era el verdadero nombre de la Verónica?
3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
Te puede interesar :3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
León XIV reza por las víctimas de las inundaciones en México
Te puede interesar :León XIV reza por las víctimas de las inundaciones en México
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
diosfelicidadverdad
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día