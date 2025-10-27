Una multitudinaria adoración en una de las universidades públicas más grandes de EEUU

El Centro Newman de la Universidad de Illinois llevó el Santísimo Sacramento al patio principal; los estudiantes adoraron a Jesús en el centro del campus

El patio principal de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign suele estar lleno de estudiantes que van y vienen a toda prisa: a clases, dormitorios, fiestas y actividades.

Pero en una cálida noche de principios de octubre, los estudiantes no pasaban corriendo. En cambio, se detenían constantemente, observaban, señalaban y se preguntaban: ¿Qué estaría pasando allí?

Courtesy of St. John's Catholic Newman Center

Cientos de estudiantes adoraban a Jesús en la Eucaristía, sentados o arrodillados, participando en canciones de oración o adorando en silencio.

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC) es la quinta universidad pública más grande de los EE. UU., con cerca de 60.000 estudiantes matriculados.

Pero esa noche, el bullicio se apagó cuando Jesús se convirtió en el centro del campus.

Courtesy of St. John's Catholic Newman Center

Adoración en el Patio para la Semana Festiva

Cada semana, el Centro Católico Newman de la UIUC St. John's (el Centro Newman más grande de los EE. UU., con una residencia universitaria que alberga a casi 600 estudiantes) organiza Source + Summit, una noche de Adoración a Jesús en la Eucaristía, con confesión disponible.

Pero esta semana fue diferente. La comunidad del Centro Newman celebraba la "Semana Festiva", una semana entera de eventos especiales en honor a su patrón, san John Henry Newman, cuya festividad se celebra el 9 de octubre.

¿Qué mejor manera de celebrar la Semana Santa que llevar a Jesús al corazón del campus?

“Decidimos llevarlo al exterior y traer a Jesús al patio como una forma de dar testimonio al campus de quiénes somos y quién es Jesús en la Eucaristía, y para llevar nuestra fe a la plaza pública”, dijo el padre Daniel McShane, capellán adjunto del Centro Católico St. John's Newman.

“Queremos atraer a los estudiantes a Cristo y, si no vienen al Centro Newman, intentaremos conectar con ellos de diferentes maneras yendo al campus”.

Courtesy of St. John's Catholic Newman Center

De ese encuentro surgieron grandes frutos espirituales. Los misioneros FOCUS del campus se quedaron afuera del evento, preparados para recibir a los presentes y explicarles lo que estaba sucediendo. La misionera FOCUS, Clare Campbell, le contó a Aleteia solo uno de los muchos encuentros que presenció:

Cuando invitamos a un joven a orar, dijo: "No sé orar". Así que un misionero se ofreció a enseñarle. Se arrodillaron juntos y oraron un rato. Luego, el joven se quedó allí, orando solo, durante más de 20 minutos.

Courtesy of St. John's Catholic Newman Center

Un auge católico en la UIUC

Algo increíble está sucediendo en el campus de la UIUC. Nadie puede explicarlo con exactitud, pero ha habido un crecimiento notable en el número de conversos católicos.

“El año pasado, tuvimos unos 40 estudiantes en OCIA ”, dijo el P. Lee Brokaw. “Este año, 130 estudiantes se han acercado y han mostrado interés en OCIA, y 80 asisten regularmente a las reuniones. Estamos contactando activamente a los demás para invitarlos y reunirnos con ellos para comprender mejor sus búsquedas y cómo podemos apoyarlos en su camino de fe”.

Además de eso, alrededor de 1.000 estudiantes participan en unos 80 estudios bíblicos FOCUS en el campus, muchos de los cuales tienen lugar en casas de fraternidades y hermandades.

El padre McShane describió el ambiente en el campus como "abierto y curioso":

"Hemos tenido conversaciones increíbles con personas que simplemente están abiertas a escuchar sobre Dios, sobre la fe católica y sobre cómo pueden crecer en su relación con Jesucristo. Parece que los universitarios buscan algo más profundo y gratificante. A menudo, eso los lleva a la Iglesia".

Courtesy of St. John's Catholic Newman Center

Sin duda, parte de ello se debe al dinamismo de los capellanes del campus. La popular Misa dominical de las 10:30 a. m. en el Centro Newman suele estar repleta, con los capellanes ofrecen homilías profundamente impactantes.

Pero los capellanes afirman que el verdadero atractivo son los propios estudiantes: "Son los estudiantes. Son ellos quienes salen, invitan a sus amigos y comparten su fe", dijo el padre Brokaw.