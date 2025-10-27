Aleteia
Se revela la agenda del Papa para Turquía y Líbano

I.Media - publicado el 27/10/25
El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico fuera de Italia del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Visitará Ankara, Estambul e Iznik

La Santa Sede dio a conocer el 27 de octubre el programa del primer viaje al exterior del Papa León XIV, que tendrá lugar en Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. El pontífice visitará Ankara, Estambul e Iznik –la antigua Nicea– en Turquía y Beirut, el Monasterio de San Marón y el Santuario de Nuestra Señora del Líbano en la Tierra de los Cedros.

Tags:
conciliopapa leon xivviaje apostólico
