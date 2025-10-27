Se revela la agenda del Papa para Turquía y Líbano

La Santa Sede dio a conocer el 27 de octubre el programa del primer viaje al exterior del Papa León XIV, que tendrá lugar en Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. El pontífice visitará Ankara, Estambul e Iznik –la antigua Nicea– en Turquía y Beirut, el Monasterio de San Marón y el Santuario de Nuestra Señora del Líbano en la Tierra de los Cedros.

Este viaje apostólico se centra especialmente en el diálogo con otras denominaciones cristianas, especialmente en Turquía, donde se conmemorará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, origen del Credo cristiano. Unos meses antes de su fallecimiento, el Papa Francisco anunció su intención de realizar este viaje a Iznik. Entre otros momentos destacados de la estancia del 267.º Papa en Turquía se encuentra una visita a la Mezquita Azul, la mezquita más grande de Estambul.

Durante la segunda parte de este viaje, en el Líbano, León XIV se reunirá con las comunidades cristianas y los jóvenes del país. También dedicará tiempo a conmemorar el lugar de la destructiva explosión que devastó el puerto de la capital en 2020.

Durante este viaje, el Papa León XIV pronunciará nueve discursos, dos homilías y cinco saludos. Se prevé que realice cuatro viajes en avión y uno de ida y vuelta en helicóptero, para un total de 6.232 km y poco más de 11 horas de vuelo.

Día 1: Reunión con las autoridades turcas

El avión del Papa despegará el jueves 27 de noviembre a las 7:40 h del aeropuerto romano de Fiumicino con destino a la capital turca, Ankara, donde está previsto que aterrice tras un vuelo de 2 horas y 50 minutos a las 12:30 h (hora local, 10:30 h en Roma). Tras la bienvenida oficial, está prevista una visita al mausoleo de Mustafá Kemal Atatürk (1881-1938), fundador y primer presidente de la República de Turquía, a las 13:30 h.

A las 14:10 (12:10 h), tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Ankara, donde el Papa se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan. A continuación, pronunciará su primer discurso del viaje —y el único del día— ante las autoridades del país y el cuerpo diplomático a las 15:30 (13:30 h).

Al final de la jornada, León XIV realizará otro vuelo de una hora y 25 minutos hasta Estambul/Atatürk, a unos 550 kilómetros al oeste, donde tiene previsto llegar a las 19.00 (17.00 horas).

Día 2: Conmemoración del Concilio de Nicea

El Papa pasará la mañana del viernes 28 de noviembre en Estambul. Está previsto un encuentro a las 9:30 (19:30) con obispos, sacerdotes y líderes religiosos del país en la Catedral del Espíritu Santo, donde pronunciará un discurso. Posteriormente, el Papa visitará la residencia de ancianos Hermanitas de los Pobres a las 10:40 (20:40).

A primera hora de la tarde, a las 14:15 (12:15), el pontífice tomará un helicóptero para recorrer los 150 kilómetros que lo separan de Iznik, nombre actual de la antigua ciudad de Nicea. Esta etapa fue la principal motivación de este viaje a Turquía, que ya se estaba preparando bajo la dirección del Papa Francisco: celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, evento que permitió establecer por primera vez el Credo, es decir, la profesión de fe cristiana.

Allí, el líder de la Iglesia Católica tiene previsto participar en un encuentro ecuménico de oración con representantes de otras denominaciones cristianas a las 15:30 (13:30) cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito. Allí pronunciará su segundo discurso del día.

Tras el regreso en helicóptero a Estambul, previsto para las 16.30, el Papa se reunirá con los obispos de Turquía a las 18.30 en la Delegación Apostólica.

Día 3: Visita a la Mezquita Azul y declaración con el Patriarca Ortodoxo

Al día siguiente, sábado 29 de noviembre, a las 9.00 (7.00) en Estambul, León XIV visitará la Mezquita Azul (Mezquita del Sultán Ahmet), como ya hiciera el Papa Francisco en 2014. Esta mezquita del siglo XVII fue construida frente a la antigua basílica bizantina de Santa Sofía, convertida a su vez en mezquita.

A las 9:45 (7:45) tendrá lugar una reunión privada con los jefes de las iglesias cristianas en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem.

Por la tarde, se espera la presencia del pontífice a las 15:30 (13:30) en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, donde pronunciará un saludo durante la liturgia de las doxologías (alabanzas a Dios). En el palacio patriarcal, se reunirá posteriormente con el patriarca ortodoxo Bartolomé I y firmará con él una declaración conjunta, como hicieron Francisco en 2014 y Benedicto XVI en 2006.

La jornada concluirá con una Misa a las 17:00 (15:00) en el Volkswagen Arena, un complejo cultural y deportivo con capacidad para varios miles de personas, situado a unos veinte kilómetros al norte del patriarcado. Esta será la única Misa pública durante la estancia de León XIV en Turquía, un país de amplia mayoría musulmana.

Día 4: Liturgia ortodoxa, llegada al Líbano y encuentro con los líderes

El domingo 30 de noviembre, a las 9.30 horas, el Papa participará en un servicio de oración en la Catedral Apostólica Armenia –iglesia católica de rito oriental–, durante el cual pronunciará un saludo.

Una hora más tarde, se reunirá con el Patriarca Bartolomé I para la Divina Liturgia (una Misa ortodoxa) en la Iglesia Patriarcal de San Jorge. Está previsto un discurso del Papa, el último de su estancia en Turquía, antes de una bendición ecuménica a las 12:30 (10:30). El Papa y el Patriarca almorzarán juntos en el Patriarcado.

León XIV partirá entonces del país rumbo al Líbano, la segunda etapa del viaje. Tras la ceremonia de despedida a las 14:15 (12:45) en el aeropuerto de Estambul, su avión despegará hacia Beirut a las 14:45. Su aterrizaje está previsto para las 15:45 hora local (14:45 en Roma).

Al final del día, se celebrarán una serie de reuniones con líderes libaneses en el palacio presidencial: el presidente Joseph Aoun a las 16:45 (15:45), el presidente de la Asamblea Nacional, Nabih Berry, a las 17:15 (16:15), y el primer ministro, Nawaf Salam, a las 17:30 (16:30). A continuación, el pontífice pronunciará el primer discurso de su viaje al Líbano ante las autoridades y el cuerpo diplomático a las 18:00 (17:00).

Día 5: Encuentros con cristianos y jóvenes

El lunes 1 de diciembre, a las 9:45 h (8:45 h), León XIV rendirá homenaje al santo patrón del Líbano, Charbel Makluf (1828-1898). La tumba del monje eremita maronita se encuentra en el Monasterio de San Marón, en Annaya, a unos cincuenta kilómetros de la capital.

A las 11:20 h (10:20 h), el pontífice llegará al Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, a unos 40 kilómetros de distancia, para reunirse con los obispos, sacerdotes y líderes religiosos del país, a quienes dirigirá un discurso. Posteriormente, se reunirá con los patriarcas católicos en la Nunciatura Apostólica a las 12:30 h (11:30 h).

Durante el resto de la jornada, el Papa pronunciará dos discursos: el primero durante un encuentro ecuménico e interreligioso a las 16.00 horas en la Plaza de los Mártires de Beirut; el segundo, a unos veinte kilómetros de la capital, a los jóvenes del país con los que se encontrará en la plaza frente al Patriarcado maronita de Antioquía, en Bkerké, a las 17.45 horas.

Día 6: Oración en el lugar de la explosión del puerto de Beirut

El martes 2 de diciembre, su último día en el Líbano, León XIV comenzará su visita al Hospital de la Cruz en Jal ed Dib, a 10 kilómetros al oeste de Beirut, a las 8:30 h (7:30 h). Posteriormente, se trasladará al puerto de Beirut a las 9:30 h (8:30 h) para un momento de oración en el lugar de la mortífera explosión del 4 de agosto de 2020. Esta dejó 235 muertos y varios miles de heridos, destruyendo varios barrios de la capital libanesa y convirtiéndose en una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.

La investigación judicial para determinar la responsabilidad del desastre ha enfrentado numerosos obstáculos políticos y aún no ha concluido. En agosto de 2024, el Papa Francisco recibió a familiares de las víctimas, quienes solicitaron su apoyo para avanzar con el caso.