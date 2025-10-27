¿Es pecado que los cristianos vean películas de terror?

Las películas y series de terror están por todas partes en el mes de octubre. Es la época más popular del año para ver las últimas novedades de lo que se ha convertido en un género importante en el cine. Sin embargo, algunos cristianos se horrorizan ante la popularidad del género de terror. ¿Es pecado que los cristianos disfruten de este tipo de películas de miedo?
La Iglesia no tiene una enseñanza oficial
Desde el punto de vista de la Iglesia, no existe una prohibición oficial del género de terror. Esto significa que ver una película de terror depende en gran medida del discernimiento personal de cada uno.
Steven D. Greydanus explica que:
"Lo grotesco, lo macabro y lo aterrador ocupan un lugar permanente en la imaginación y la cultura humanas, un lugar que la sensibilidad cristiana históricamente no ha considerado oportuno rechazar o condenar, al menos en su totalidad".
El lado insano del terror
Al mismo tiempo, esto no significa que todo el terror sea bueno para el alma cristiana. Muchas películas muestran escenas de violencia excesiva, que pueden provocar náuseas a algunas personas.
Además, algunas películas de terror ensalzan lo oculto y lo satánico, presentándolos como caminos válidos que cualquiera puede seguir.
No podemos negar el hecho de que "somos lo que comemos" y que, si nos obsesionamos con el terror y llenamos nuestras vidas de él, nuestras almas inevitablemente se verán transformadas por él.
¿Es pecado ver esas películas?
Greydanus escribe un consejo similar:
"Al igual que con muchas otras cosas, no recomendaría el terror como elemento principal de la dieta de una persona, al igual que las películas violentas sobre la guerra u otras que muestran sufrimiento extremo o son muy traumáticas. Este tipo de contenidos deben consumirse con moderación, al igual que las propias películas deben mostrar moderación al tratar sus temas".
Un poco de terror puede estar bien, pero si empieza a cambiar quién eres y si empiezas a temer realmente a Satanás, pensando que es más poderoso que Dios, entonces quizá sea mejor dejar de verlo.
Como en todas las cosas, la oración y el discernimiento son importantes, así como el consejo de un asesor espiritual de confianza.