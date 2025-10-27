Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Es pecado que los cristianos vean películas de terror?

couple close at scary movie

Blue Planet Studio | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 27/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Octubre se ha convertido para muchos en el mes ideal para disfrutar de las últimas películas de terror. ¿Es pecado que los cristianos participen en ello?

Las películas y series de terror están por todas partes en el mes de octubre. Es la época más popular del año para ver las últimas novedades de lo que se ha convertido en un género importante en el cine. Sin embargo, algunos cristianos se horrorizan ante la popularidad del género de terror. ¿Es pecado que los cristianos disfruten de este tipo de películas de miedo?

La Iglesia no tiene una enseñanza oficial

Desde el punto de vista de la Iglesia, no existe una prohibición oficial del género de terror. Esto significa que ver una película de terror depende en gran medida del discernimiento personal de cada uno.

Steven D. Greydanus explica que:

"Lo grotesco, lo macabro y lo aterrador ocupan un lugar permanente en la imaginación y la cultura humanas, un lugar que la sensibilidad cristiana históricamente no ha considerado oportuno rechazar o condenar, al menos en su totalidad".

El lado insano del terror

Al mismo tiempo, esto no significa que todo el terror sea bueno para el alma cristiana. Muchas películas muestran escenas de violencia excesiva, que pueden provocar náuseas a algunas personas.

Además, algunas películas de terror ensalzan lo oculto y lo satánico, presentándolos como caminos válidos que cualquiera puede seguir.

No podemos negar el hecho de que "somos lo que comemos" y que, si nos obsesionamos con el terror y llenamos nuestras vidas de él, nuestras almas inevitablemente se verán transformadas por él.

¿Es pecado ver esas películas?

Greydanus escribe un consejo similar:

"Al igual que con muchas otras cosas, no recomendaría el terror como elemento principal de la dieta de una persona, al igual que las películas violentas sobre la guerra u otras que muestran sufrimiento extremo o son muy traumáticas. Este tipo de contenidos deben consumirse con moderación, al igual que las propias películas deben mostrar moderación al tratar sus temas".

Un poco de terror puede estar bien, pero si empieza a cambiar quién eres y si empiezas a temer realmente a Satanás, pensando que es más poderoso que Dios, entonces quizá sea mejor dejar de verlo.

Como en todas las cosas, la oración y el discernimiento son importantes, así como el consejo de un asesor espiritual de confianza.

¿Cómo evangelizar en la era de los algoritmos?
Te puede interesar :¿Cómo evangelizar en la era de los algoritmos?
Una multitudinaria adoración en una de las universidades públicas más grandes de EEUU
Te puede interesar :Una multitudinaria adoración en una de las universidades públicas más grandes de EEUU
3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
Te puede interesar :3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cinecristianosterror
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día