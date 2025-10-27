Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

El valor de mantener amistades en una relación de pareja

amigos

Luis Rojas Estudio | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Karen Hutch - publicado el 27/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Construir una relación no significa olvidar o descuidar otras. Los lazos con nuestras amistades son importantes y aquí te decimos por qué y cómo conciliarlas

Muchas personas, al iniciar una relación amorosa, tienden (consciente o inconscientemente) a dejar de lado a sus amistades, de modo que dedican todo el tiempo únicamente a su pareja, mientras que poco a poco van descuidando a sus amistades. 

Y aunque la pareja pasa a convertirse en una importante prioridad, no significa que hay que olvidarse de aquellas personas a las que apreciamos y nos aprecian también. Por lo tanto, es importante tener un punto medio, en donde cuidemos de todas nuestras relaciones intrapersonales. 

¿Por qué sucede esto?

couple on summer vacation
PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Contar con un círculo amistoso es vital para el desarrollo humano, pero cuando iniciamos una relación amorosa aparecen las llamadas "hormonas del amor", mismas que nos hacen experimentar sensaciones tanto físicas como emocionales. 

Richard Schwartz, profesor de Harvard Medical School, señala que uno de los primeros síntomas del enamoramiento es la elevación del cortisol en el cuerpo, lo que provoca que el corazón se acelere y aparezcan las típicas mariposas en el estómago.

Gracias a esto, centramos toda nuestra atención en esa persona especial, olvidándonos de los demás y descuidando algunas otras áreas de nuestra vida. 

Estas son las 4 hormonas de la felicidad que debes potenciar 
Te puede interesar :Estas son las 4 hormonas de la felicidad que debes potenciar 

Las amistades antes y después de una relación

Las amistades que construimos a lo largo de nuestra vida, forman parte de nuestro bienestar e identidad personal, convirtiéndose en una importante red de apoyo. Por ello, no debemos descuidar ni alejarnos de nuestras amistades. 

Mantener las amistades, incluso después de haber iniciado una relación, trae consigo multiples beneficios, pues ellos por elección nuestra nos han acompañado en diferentes etapas de nuestra vida y están ahí para nosotros. 

Aquí una serie de beneficios: 

  • Bienestar emocional: amigos ofrecen perspectivas distintas y espacios de relajación.
  • Salud mental: las amistades actúan como "colchón afectivo" ante los altibajos.
  • Parejas más sanas: al tener redes externas, cada persona mantiene su autonomía y equilibrio.

Cómo equilibrar pareja y amistades

1Establecer límites y tiempos para cada vínculo

Cada relación, ya sea de pareja o de amistad, necesita su propio espacio. El problema surge cuando uno empieza a invadir el terreno del otro. Mantener límites claros implica organizar el tiempo de manera justa y consciente.

6 citas bíblicas que te ayudarán a cuidar tus amistades  
Te puede interesar :6 citas bíblicas que te ayudarán a cuidar tus amistades  

2Integrar ocasionalmente los dos mundos

No se trata de que tus amigos y tu pareja estén juntos todo el tiempo, sino de crear momentos de convivencia natural en los que ambos mundos se conozcan y se respeten.

3Fomentar la confianza mutua

Six idées pour faire la fête autrement
gpointstudio | Shutterstock

En algunas relaciones, una de las partes puede sentirse desplazada o insegura cuando el otro pasa tiempo con sus amigos. La confianza es la base para que ambos puedan disfrutar de su vida social sin miedo o desconfianza.

4Respetar el espacio individual como un valor dentro de la relación

Además del tiempo con la pareja o los amigos, también es vital tener espacios personales: momentos para uno mismo, sin compañía. Este "tercer espacio" (ni pareja ni amigos) fortalece la independencia emocional.

Amar no significa aislarse, sino crecer acompañados. Mantener las amistades vivas mientras se construye una relación de pareja es un acto de madurez emocional: nos recuerda que el amor se expande cuando se comparte, no cuando se encierra.

6 santos de voluntad fuerte que no eran fáciles de manejar
Te puede interesar :6 santos de voluntad fuerte que no eran fáciles de manejar
Esto es lo que algunos padres hicieron bien con sus hijos
Te puede interesar :Esto es lo que algunos padres hicieron bien con sus hijos
3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
Te puede interesar :3 documentos papales que toda pareja católica debería leer
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
amistadnoviazgopareja
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día