¿Quién fue la primera mujer en ser canonizada por un papa?

Philip Kosloski - publicado el 26/10/25
La Santísima Virgen María es la primera santa católica reconocida, pero fue hasta el siglo XI que una mujer fue canonizada en una ceremonia oficial por el papa.

La mayoría de los santos ampliamente reconocidos por la Iglesia primitiva eran mártires, ya que el cristianismo era perseguido ferozmente por el Imperio Romano. Hombre o mujer, estos héroes eran vistos por los fieles como ejemplos a imitar y como recordatorios de su propia vocación al sacrificio.

Mártires santos

A estos mártires se les llamaba santos, aunque no existía un proceso oficial de canonización; la reputación de santidad se basaba en la aclamación popular y en diversos milagros que podían haber ocurrido por intercesión del santo.

A medida que la Iglesia crecía en número, aumentaban las reclamaciones de santidad, por lo que se desarrolló un procedimiento para examinar las diversas reclamaciones.

Inicialmente, los obispos locales podían canonizar a personas, pero más tarde esto cambió cuando el papa se reservó el derecho de canonizar.

El papa Juan XV canonizó formalmente a San Ulrico de Augsburgo en 993 y luego el papa Clemente II canonizó a Santa Wiborada en 1047. Santa Wiborada se convirtió en la primera mujer en ser canonizada formalmente por el papa.

Santa Wiborada

Meg Hunter-Kilmer ofrece un resumen conciso de la vida de Santa Wiborada en un artículo para Aleteia:

Santa Wiborada (fallecida en 926) fue la primera mujer canonizada por Roma para su veneración universal. Ermitaña y profetisa suiza, Wiborada era encuadernadora en un monasterio cercano.

Predijo una invasión inminente de las fuerzas húngaras e instó a los monjes a que salvaran los manuscritos más preciados huyendo con ellos. Pero Wiborada se negó a abandonar su puesto (o sus libros) y fue martirizada.

Patrona de los bibliotecarios, se la representa con un libro en una mano y un hacha de guerra (el instrumento de su martirio) en la otra.

Su festividad se celebra el 2 de mayo y es especialmente venerada en Suiza.

Esto no significa que no hubiera santas antes del siglo XI, sino que en aquella época no existía un proceso formal.

La Iglesia cuenta con un gran número de santas, especialmente de la Iglesia primitiva, muchas de ellas mártires.

