León XIV reza por las víctimas de las inundaciones en México

Durante el Ángelus del 26 de octubre de 2025, el Papa León XIV oró especialmente por las víctimas de las lluvias torrenciales que han azotado México en las últimas dos semanas. El Papa también hizo un nuevo llamamiento a trabajar por la paz con perseverancia.
Tras recitar la oración mariana en la Plaza de San Pedro, León XIV reiteró su cercanía a la población del este de México "afectada por las inundaciones de los últimos días". Según los últimos informes, las tormentas han dejado 80 muertos, especialmente en el estado de Veracruz, y 18 personas siguen desaparecidas.
"Rezo por las familias y por todos los que sufren a causa de esta calamidad", dijo el pontífice, encomendando a Dios "las almas de los fallecidos". Según El País, 86 municipios siguen aislados del mundo tras la tragedia.
León XIV también instó a los fieles a orar incansablemente por la paz y alentó gestos de "proximidad y solidaridad concretas". "Hagamos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos, víctimas de la guerra", dijo, agradeciendo a "quienes, cada día, prosiguen con perseverancia y confianza" el compromiso por la paz.