Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Esto es lo que algunos padres hicieron bien con sus hijos

niños aprendiendo a leer la Biblia

KonstantinChristian | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cerith Gardiner - publicado el 26/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Muchas hijos opinaron sobre lo que hicieron sus padres cuando eran niños y que les ayudó a mantener la fe en la edad adulta. Esto dijeron

Cuando Marie Hanson, presentadora del podcast The Catholic Woman (La Mujer Católica), publicó recientemente un video en Instagram pidiendo consejos sobre cómo crecer y seguir siendo católica, no esperaba recibir más que unas pocas respuestas de algunos padres.

La publicación, que era un video del interior de una iglesia, pedía a los lectores que "contaran la verdad". Si te criaste como católico y tus padres hicieron un buen trabajo, ¿qué hicieron para que funcionara?

Y se desveló el secreto. En cuestión de horas, había cientos de comentarios, según Hanson, que vive en Wisconsin con su marido y sus dos hijos pequeños. Y en dos días, más de 1,000 personas habían compartido sus historias sobre lo que hicieron (o no hicieron) sus familias para ayudarles a cultivar una fe que perduraría hasta la edad adulta.

"Hice esa publicación porque a menudo veo artículos o influencers que comparten consejos sobre cómo criar a los hijos en la fe, pero quería escuchar la opinión de los católicos de a pie", explicó Hanson a Aleteia. "¿Qué fue lo que realmente hizo que se mantuvieran firmes en su fe? Es una pregunta muy sencilla, pero que rara vez se le hace a la gente 'corriente'".

8 pasos para que las familias vivan de cara al amor
Te puede interesar :8 pasos para que las familias vivan de cara al amor

Lo cotidiano

Shutterstock

Hanson, la mayor de doce hermanos, nacida y criada en el catolicismo, tiene un "profundo aprecio por cómo se transmite la fe en las familias, no solo enseñándola, sino viviéndola". Pero ahora que ella misma es madre, sentía curiosidad por saber cómo se criaba a otras personas y qué funcionaba o no a la hora de desarrollar una vida de fe.

Resulta que no hay que hacer mucho más que lo habitual para ayudar a que la fe "se afiance". "Los temas predominantes eran sorprendentemente claros: la Misa dominical, pase lo que pase, y el Rosario", dijo Hanson.

Y continuó: "Otros temas recurrentes fueron la oración en familia, el perdón, el servicio, la educación católica y la alegría. Pero fue ese ritmo constante, el culto dominical y el Rosario, lo que la gente dijo que realmente afianzaba su fe".

Para Hanson, un comentario que destacó especialmente fue el de alguien que dijo que la constancia de la Misa dominical era "lo que necesitaba de niño".

"Me rompió el corazón, pero también me recordó por qué hice la publicación en primer lugar, para que la gente pudiera ver lo que realmente funciona. Son los hábitos sencillos y constantes, y no los gestos extravagantes, los que forman una fe duradera".

La santidad, dijo, "no se construye en los grandes momentos. Se construye con la repetición".

"Asistir a Misa, rezar juntos, pedir perdón, servir en silencio: eso es lo que moldea los corazones".

 Vencer la incertidumbre: una mirada a Jesús ante la duda
Te puede interesar : Vencer la incertidumbre: una mirada a Jesús ante la duda
(VIDEO) El buzón del Papa León XIV
Te puede interesar :(VIDEO) El buzón del Papa León XIV
San Juan Pablo II y su receta para la santidad 
Te puede interesar :San Juan Pablo II y su receta para la santidad 
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
crianzafamiliafevalores
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día